AI走進教室 26堂課程全公開

ＡＩ不是口號！新北市八日舉辦全國首場ＡＩ課程實踐發表會。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

ＡＩ在新北不是口號，而是在教室裡發生的真實改變。新北市府八日舉辦全國首場「ＡＩ課程實踐發表會」，發布全國第一本《ＡＩ走進教室：二０二一至二０二五新北市ＡＩ課程實踐行動研究彙編》，完整收錄廿六篇來自不同專業群科的ＡＩ課程。展現新北自二０二一年起推動ＡＩ融入技職教育的成果，透過教師、產業與大學端共同設計，打造最貼近現場、由下而上的ＡＩ教學創新，讓ＡＩ走進課堂。

新北市教育局長張明文表示，本次發表的彙編是新北教育All in AI起點，展現真實課室面貌的ＡＩ行動研究，由跨技職群科教師蒐集案例與教案，以「自發×行動×課程×創新」四大面向產出最具實務性的ＡＩ課程工具。ＡＩ不只是趨勢，更是學生未來必備的學習能力，新北期待成為全國最會把ＡＩ放進教室的城市，明年也將擴大培育ＡＩ種子教師與跨校社群，讓ＡＩ素養成為新北學生的共同語言。

在發表會中，泰山高中呂昇翰老師與亞東科大林木盛教授分享課堂教學成果。呂昇翰將ＡＩ原理導入電子丙級檢定實作，協助學生以ＡＩ判讀作品瑕疵，大幅降低過去由老師逐件檢查的工作量；林木盛則分享在鶯歌工商任教期間，以生成式ＡＩ結合書法藝術的跨域課程，ＡＩ提供學生個別化鷹架，降低教師備課壓力，讓老師從知識傳遞者轉型為學習設計者，提升跨領域教學效能。

新北市教育局指出，此次發布的行動研究彙編，涵蓋智慧製造、生成式ＡＩ、資料處理、行銷管理及語文應用等面向的ＡＩ多元領域，將以電子檔形式提供全國教師下載運用，做為跨校共享的ＡＩ教學資源。未來新北將持續深化ＡＩ課程、培力教師專業，打造「會用ＡＩ、善用ＡＩ、具備ＡＩ素養」的新世代人才，引領全國ＡＩ教育推動。