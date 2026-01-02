AI走進病房與家庭 智慧醫療悄然改變就醫日常

【健康醫療網／編輯部整理】隨著人工智慧（AI）快速發展，醫療現場的照護模式也正悄然轉變。過去大量仰賴人力與紙本作業的醫療流程，逐步導入AI輔助後，不僅改善醫護工作負擔，也將實質影響民眾未來的就醫與照護體驗。

AI助理 為護理師爭取時間

病房護理師除臨床照護外，還需耗費大量時間撰寫護理紀錄與交班摘要。奇美醫院護理部董育珍專員指出，過去病人轉床或交班前，護理師往往需花費10至20分鐘整理住院重點，確保照護連續與安全。

目前院內已導入AI輔助系統，能即時分析病歷資料，自動產出護理摘要供人員檢視，大幅縮短文書處理時間，讓護理師能將更多心力回歸病人溝通與臨床照護本身。

「模擬護理師」即時監測 提早示警病情變化

夜間照護時，護理人員需反覆進出病房觀察病況，對病人休息與人力調度都是挑戰。董育珍專員指出，未來可透過穿戴式裝置或非接觸式監測系統，連續蒐集心跳、血壓、血氧等生命徵象，由AI全天候分析數據。

一旦偵測到心律不整、呼吸異常等早期警訊，系統即會主動示警，協助護理人員在病情惡化前及早介入，提升照護安全。

打破語言與理解隔閡 衛教更智慧

現行衛教多以制式紙本為主，對於外籍人士、孩童或識字能力有限者，理解成效有限。董專員指出，AI可即時轉換多國語言，並生成動畫或影音內容，協助病人清楚理解治療流程與照護計畫，降低不確定感與焦慮。

同時，系統也能依病人健康數據，提供返家後的個人化飲食、運動與照護建議，提升出院後的自我照顧能力。

「AI健康管家」走入居家 延伸照護到日常生活

智慧醫療的應用不僅止於醫院。未來居家環境中，AI可整合智慧音箱、量測設備與機器人，協助監測日常健康數據，並在異常趨勢出現前提出提醒，落實預防醫學。

對於獨居長者或行動不便者，AI照護機器人可提醒服藥、偵測跌倒、即時通報緊急狀況，成為家庭安全的重要後盾。

AI是工具 人性照護仍是核心

董育珍專員強調，AI並非取代醫護，而是協助減輕重複性與繁瑣工作，讓專業人員能更專注於需要人性關懷的照護環節。隨著智慧醫療發展，民眾也須提高健康資料保護意識，避免個資外洩。

未來，AI在醫療中的角色將更加普及。即使不需理解複雜技術原理，保持開放心態善用科技，將有助於提升個人與家人的健康安全。

