AI超旺帶動尾牙價量齊揚 王品18日開第一場千人宴吃「這家的菜」

今年的王品尾牙將席開近千桌。（王品集團提供）

受惠於AI與半導體產業熱潮，今年科技業的上市櫃企業尾牙與明年春酒開始加碼，預計帶動大型觀光飯店的尾牙春酒接單「桌數」與「平均桌價」齊揚，整體業績可望較前一年成長3％至20％。而今年南港展覽館的第一場大型企業尾牙，由王品集團拿下，將在12月18日席開近千桌。

王品創立滿32年，2025年累計前三季合併營收173.2億，稅後淨利9.95億元，EPS為12.01元，已連續三年賺超過一個股本，預計明年展店策略會聚焦於火鍋與燒肉品類，大舉招募1,200人，同時調升集團品牌起薪來搶人才。

王品集團表示，為因應尾牙活動，這次除了百貨商場13個門店，其餘全台門店都會在18日公休，且準備179輛遊覽車，把全台各地的員工帶來參加。現場席開近千桌、萬名同仁共赴盛會，由台北晶華酒店提供專業的外燴團隊，動員124位廚師，和460位服務人員，讓同仁大快朵頤。

表演嘉賓則請來味全龍小龍女李多慧、饒舌歌手婁峻碩等表演，還有兩組神秘嘉賓壓軸。抽獎活動則有3千個獎項、總計近千萬獎金。

其實今年因美國總統川普的對等關稅等一系列大環境不佳，台灣產業出現冰火二重天，跟AI搭上關係的企業營收大幅成長，但不少傳統產業充滿不確定性，先前人力銀行報告提到，初估有超過半數的受訪公司「確定會辦尾牙活動」，但比率略低於去年，且有25.5%的預算縮減。

但因大型企業級尾牙，大多來自金融、科技與半導體產業，訂單熱絡下、桌數明顯成長，目前農曆春節前的周五至周日晚宴時段幾乎滿檔，據了解，包括晶華、萬豪、天成等飯店的尾牙春酒目標業績都有兩位數成長。

