AI跨域智慧新世代 朝陽科大資訊學院畢業展吸睛

朝陽資訊學院畢業展。林重鎣





朝陽科技大學資訊學院「資訊週暨畢業專題聯展」即日起至18日盛大登場，今年展出規模再創新高，共集結72組專題團隊、330位學生參與，涵蓋資訊管理系、資訊工程系、資訊與通訊系，畢業作品橫跨人工智慧、物聯網、工業應用及多媒體互動技術，充分展現學子在科技創新、系統開發與跨域應用方面的專業實力與研發成果。

朝陽科大校長鄭道明開幕致詞表示，多年來，朝陽在人工智慧、工業4.0及智慧商務方面研究成果豐碩，多位學者更獲選為史丹佛大學全球前2%頂尖科學家(World's Top 2% Scientists)，並登上終身科學影響力排行榜。由於長期深耕物聯網、大數據、影像辨識與資訊安全等領域，朝陽不但登上美國新聞與世界報導(U.S. News World Report)電腦科學領域排名(Computer Science Ranking)，更連續7年進榜英國泰晤士高等教育(THE)全球電腦科學領域排名，為全台唯一入榜之私立科大。

今年多件專題作品榮獲國際大獎，成為畢業展一大亮點。其中，資訊與通訊系林子怡及邱識瑋師生團隊以「AIoT智慧電梯控制邊緣運算裝置」創新技術，勇奪馬來西亞ITEX國際發明展金牌，作品結合影像辨識與邊緣運算，能於電梯滿載時直接導引至目的樓層，避免無效停靠，並透過無線通訊通知等待乘客，有效提升運輸效率並降低能源消耗，呼應SDGs，展現資通系在AIoT與智慧控制領域的技術深度。

資訊管理系主任戴紹國表示，資管系今年畢業專題結合人工智慧、商務智能、虛擬實境與多媒體互動等技術，創新應用備受矚目。近年來，資管系以「AI × 多媒體 × 管理」的跨域特色，並建置「AIXR 體感研發中心」整合人才培育、資材育成與創新應用三大方向，成為推動學生技能競賽與實作能力的重要基地。資管系學子陳奕璇在第54屆全國技能競賽榮獲3D數位遊戲藝術職類(青年組)金牌及正取國手資格，並勇奪第3屆亞洲技能競賽銀牌，目前正準備進軍2026年第48屆國際技能競賽。

聚焦人工智慧核心技術研發之資訊工程系，畢業作品研發涵蓋影像辨識、深度學習、數位金融與自動化控制。系主任洪若偉表示，「以深度學習為基礎的布面瑕疵檢測系統」運用工業相機搭配YOLOv8模型，達成布料瑕疵自動化判定，大幅提升品質檢測效率；「AI調酒師」則結合大型語言模型與協作型機械手臂，透過語音互動完成飲品調製，全新的人機互動體驗，十分吸睛。而資訊與通訊系主任鄭煜輝表示，資通系畢業專題強化產業連結與實務應用，包括智慧農業、交通管理、圖像辨識與監控感測等領域。其中，「AI小黃瓜栽種決策支援系統」運用大數據與機器學習模型，協助農民進行生長判斷與栽培策略建議，是智慧農業轉型的重要參考。

資訊學院院長呂慈純強調，畢業專題聯展不僅是學生學習成果的展現，更是連結產學及技術交流的關鍵平台。未來資訊學院將持續強化科技教育與跨域整合，培育具備國際視野與實務能力的IoT智慧時代專業人才，為未來科技產業注入新動能。而本次展覽邀請台灣基礎開發科技股份有限公司總經理江奎霖等產業界嘉賓參與，草屯商工、竹山高中、中壢高商、土庫商工、霧峰農工及新民高中師生也前來觀摩交流，場面熱烈。

