AI軍備競賽的資金缺口誰來買單？科技巨頭瘋狂發債，OpenAI也將步上後塵

AI熱潮方興未艾，科技巨頭紛紛砸下重金投入這場軍備競賽，但相關資本支出高得令人咋舌。法人認為，OpenAI的雄心壯志正與殘酷現實互相衝突，2030年將面臨高達2070億美元的資金缺口，未來勢必步上Meta、亞馬遜、Alphabet等公司後塵展開債務融資。

匯豐發布報告指出，從2025年下半年到2030年，OpenAI必須支付累計7920億美元的資料中心租金；在未來8年內，其總計算成本預計高達1.4兆美元，基本符合OpenAI執行長Sam Altman的規劃。

根據財務模型顯示，預計到2030年OpenAI的年收入將成長至2136億美元，但其雲端基礎設施的租賃成本高達2068億美元，幾乎吞沒了收入。即便計入自由現金流、輝達的現金注入以及出售AMD股票等潛在收益後，到了2030年仍將面臨2070億美元的資金缺口。

​ OpenAI的錢怎麼來？ ​

在過去四週之內，OpenAI就敲定了兩筆鉅額交易，首先是向其微軟購買價值2500億美元的增量運算能力，另外則是與亞馬遜簽訂為期7年、價值380億美元的雲端運算合約。

無獨有偶，OpenAI的主要競爭對手Anthropic也宣布價值數百億美元的AI基礎設施投資和晶片採購計畫，這些動輒數百億、數千億美元的「天價」投資，一方面顯示企業的野心與自信，同時卻也加劇市場對於投資報酬的疑慮。

在關心是否可以順利得到回報之前，一個最關鍵的問題是：面對如此驚人的資金缺口，OpenAI的錢到底要從哪裡來？匯豐為此列舉了五種可能性：

◎更高的收入：將付費用戶比例從10%提升到20%，可在2026～2030年間增加1940億美元收入。 ◎更有效率的算力利用：透過模型最佳化降低單次查詢的計算成本。 ◎現有股東增資：微軟（目前持股約27%）和軟銀（約11%）等主要股東可能注入新的股權資本。 ◎調整算力承諾：與雲端服務商協商，依照實際需求調整未來的算力部署節奏。 ◎外部債務融資：最值得關注的方式。

匯豐表示，儘管在當前市場的大環境發債具有挑戰性，但其他科技巨頭已經開了第一槍，近期案例包括甲骨文（Oracle）在9月發行180億美元高評級債券，Meta在10月發行300億美元無抵押優先票據，亞馬遜和Alphabet則在本月分別發債150億美元和250億美元。

迎接AI超級週期 鉅額投資也物超所值？

雖然數字令人瞠目，但匯豐仍然認為眾人正在見證由AI驅動的「超級週期」（megacycle），這與當年的網路泡沫不同，因為AI在極短的時間內就證明了應用潛力。

根據聖路易斯聯準銀行的報告分析，自從ChatGPT發布以來，生成式AI已使美國勞動生產力提升了1.3%。在全球超過110兆美元的GDP規模下，即便只是實現幾個基點的成長率，創造的經濟價值也足以讓當前看似不合理的資本支出顯得物超所值。

對於投資人來說，雖然科技公司面臨巨大的現金流壓力，但長期成長潛力不容小覷。匯豐認為，OpenAI的成敗，將直接關係到輝達、微軟、亞馬遜、AMD、甲骨文以及股東軟銀的未來表現。



