AI軍備賽開打 台廠供應鏈看漲

2026年CES消費電子展6日於美國拉斯維加斯盛大展開，開展前已引發話題，3大科技巨頭輝達、英特爾及AMD（超微）接力登場發表專題演講，正式宣告2026年AI產業新一輪軍備競賽，今年焦點晶片效能提升外，也確立實體AI（Physical AI）與AI PC 2.0的產業軸線；台灣作為全球科技心臟的供應鏈，從台積電的先進製程到鴻海、廣達等代工版圖，皆可望持續受惠。

晶片龍頭輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台灣時間早上5點率先登場，除了展示備受市場期待的RTX 50系列後繼顯卡，也將演講重心放在「實體AI」，講述AI已從單純的語言對話，進化到具備物理感知能力的Cosmos平台。

法人分析，輝達推動的Isaac機器人平台與智慧工廠藍圖，將由鴻海、廣達及緯創等代工大廠負責；與輝達的合作已從伺服器，延伸至人形機器人領域；而所羅門、研華等廠商，在3D視覺與邊緣運算的技術，也將隨輝達生態系擴大而受惠。

英特爾將在CES正式發表首款全面採用其18A（1.8奈米）製程的消費級處理器Panther Lake，向外界證明英特爾具備重返製程領先地位的能力；不過，業界人士認為，雖然英特爾積極拉抬自家代工服務（IFS），但Panther Lake的GPU與I／O die仍由台積電N3E、N6製程代工，顯示出台積電在3奈米及更先進製程良率與產能穩定度仍領先市場。

對台廠而言，台積電不僅穩拿輝達與AMD的訂單，即便英特爾新下戰帖，依然處於「競合皆贏」的有利地位，相關檢測業者將因先進製程開發需求增加而展望樂觀。

AMD執行長蘇姿丰的主題演講則聚焦人工智慧解決方案以及AI PC 2.0的全面落地，發表全新Zen 6架構（Medusa）APU，大幅提升NPU（神經處理單元）算力。

隨著AI PC規格由「有就好」進化到「高效能運算」，仁寶、和碩等代工廠預計將在2026年首季迎來強勁的換機潮訂單；此外，高性能AI晶片帶來的散熱與電源管理需求，也讓雙鴻、奇鋐及台達電，成法人後續關注的焦點。