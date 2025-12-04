AI軍團接管醫院！鋼鐵人外骨骼、健康魔戒 5大台廠黑科技一次看

財經中心／師瑞德報導

2025台灣醫療科技展盛大登場！今年主打「AI黑科技」與「跨界強強聯手」，東元、路迦、世紀民生、緯創與健談等大廠精銳盡出。現場驚見「護理師鋼鐵人」、戴戒指就能健檢的「魔戒」，還有癌症細胞療法新突破與醫院節能神技。從救命到省錢，台灣醫療隊展現世界級實力，宣告智慧醫療新時代正式來臨！（示意圖／PIXABAY）

2025台灣醫療科技展於12月4日至7日在南港展覽館盛大展開，聚焦「智慧醫療、再生療法、遠距照護與節能永續」四大主軸，吸引超過上百家科技與醫療大廠參展。今年展會呈現強烈的跨領域整合趨勢，不僅見證AI、生技與綠能技術在醫療體系的深度導入，也展現出台灣企業積極搶攻全球健康科技市場的企圖心。

東元電機、路迦生醫、世紀民生、緯創醫學科技與健談科技五大業者，分別在醫療節能、細胞治療、AI穿戴、行動輔具與智慧營養管理等面向提出創新解方，共同繪製出醫療產業升級與轉型的台灣新藍圖。

東元電機 × 慈濟醫療：打造低碳醫院指標專案 締造可複製節能典範

東元電機（1504）此次與佛教慈濟醫療財團法人簽署的深度節能合作意向書（MOU），成為本屆展會中「醫療×綠能整合」最具代表性的跨界合作。在環境部長彭啟明親自見證下，東元董事長利明献與慈濟醫療執行長林俊龍共同簽署合作，展現政府與企業推動醫療永續的高度共識。根據東元初步規劃，若專案全面導入至慈濟體系旗下八大院區，預估年節電可達1,224萬度、年減碳達5,803噸，相當於14座大安森林公園吸碳量。

東元針對院區內空調、照明、電力系統、電梯與醫療氣體設備量身打造五大節能方案，並導入能源管理平台（EMS）進行長期數據監控與效能優化，確保節能「可量化、可追蹤、可持續」。此次合作也象徵東元由傳統設備製造商成功轉型為能源整合解決方案提供者（ESCO），開啟醫療場域節能新典範。

路迦生醫：LuLym-T®引領癌症細胞治療 布局再生醫療商轉先機

路迦生醫（6814）本次展會重磅展示自研免疫細胞治療技術「LuLym-T®」，聚焦於肝癌術後預防復發，並拓展至頭頸癌與其他實體癌應用。路迦是台灣少數同時具備臨床資料、製程平台與國際佈局的細胞治療企業，近年更以「特管法×臨床試驗×學術合作」三路並進，建立全台前五大細胞治療臨床網絡。

LuLym-T®臨床數據顯示，在第四期癌末患者中仍能提升疾病控制率（DCR）至62%，展現其在高難度病患中的應用潛力。製程上，路迦導入GTP規格的封閉式細胞培養系統，確保量產穩定性與國際認證要求。隨著台灣再生醫療雙法預計於2026年落地，路迦也同步推進商品化準備，將爭取取得臨時藥證，搶占全球細胞治療市場領先地位，並積極布局國際臨床與合作通路。

世紀民生：「沛能戒」結合AI穿戴＋精準健康管理 打造全場景健康平台

世紀民生（5314）在今年醫療科技展正式推出第三代AI智慧穿戴新品「沛能戒」，以24小時環狀指尖監測為核心，整合心律異常、體溫、血氧、壓力、睡眠與活動數據，並提供遠端提醒、簡報操作與拍照控制等多樣附加功能。戒指相較手環、手錶更貼合皮膚、訊號穩定，實現真正「無感配戴、持續紀錄」。世紀民生強調，沛能戒不只是一款穿戴產品，而是AI大健康生態系的核心入口，串聯集團旗下朝和生醫的保健食品、保險科技平台與銀髮照護事業，從個人健康數據出發，延伸至精準營養建議、保險定價與居家監護應用。

此次展出也結合線下免費檢測與保健品體驗，擴大品牌接觸率與導流能力，建立「穿戴×保健品×健康服務」的強大用戶滲透網絡，預計帶動訂閱營收與API合作成長。

緯創醫學科技：BestShape與Exia並進 推動智慧照護與行動力永續

緯創醫學科技今年聚焦兩大產品：智慧睡眠管理系統BestShape Night與醫護型外骨骼裝置Exia，展現其深耕智慧醫療與行動輔具領域的雙核心策略。BestShape Night採AI非接觸感測技術，可即時偵測呼吸、心跳、血壓等指標，並將數據回傳至護理站，協助醫護人員減少夜間巡房負擔，已於雙和醫院與聯新醫院完成臨床驗證，累計服務超過2萬7千名長者與新生兒。Exia則為緯創與德國German Bionic合作開發，應用於病患搬移與長照場域，可有效降低護理人員腰部負荷，減少職業傷害發生率。

緯創醫學科技也積極推動與醫院、企業與運動產業跨界合作，攜手阿瘦實業推廣「行動力中心」社區模式，展望未來將擴展至亞洲市場，實現以智慧科技守護長者健康與醫護安全的永續願景。

健談科技：HACH HEALTH+引領AI營養管理 進入臨床應用新時代

健談科技（7641）在智慧醫療展區亮相升級版「健管家遠距智慧營養管理系統 HACH HEALTH+」，憑藉臨床級AI、跨院所整合能力與RWE產出能力，成為展場中最受矚目的醫療AI亮點。該系統已成功導入多家醫學中心與地區醫院，支援腎臟病、心血管與糖尿病等慢性疾病患者的居家營養追蹤與健康建議。

健談強調未來將結合自有保健食品品牌，推進「AI診斷＋精準補充」的營運模式，並攜手臨床夥伴產出長期真實世界數據（RWE），建立台灣AI健康模型的學術與產業基礎。面對2026年醫療制度改革，健談已鎖定遠距照護市場與保險合作場景，成為推動個人化健康管理的關鍵動能。

結語：跨域整合成形 台灣邁向健康科技世界舞台

從節能醫院到癌症細胞療法，從智慧穿戴到外骨骼與AI營養管理，今年的台灣醫療科技展不僅是一場產業技術展示，更是一場產業戰略轉型的縮影。東元、路迦、世紀民生、緯創與健談五家公司各自深耕不同領域，卻共同指向「智慧化、精準化、永續化」的核心目標。隨著制度、技術與市場三力齊發，台灣正逐步構築具國際輸出潛力的健康科技新經濟體，為全人健康與全球健康挑戰提供系統性解方。

