AI軟硬通吃 00980A主動出擊掌握成長紅利

【記者柯安聰台北報導】美國企業第3季財報表現亮眼，標普500指數中已公布財報者逾8成企業獲利優於市場預期，加上川習會後美中貿易緊張情勢緩解，激勵美股4大指數再創新高，帶動與美股連動性高的台股同步走強。台股加權指數上週(10/27~10/31)一度大漲逾600點，突破28000點大關，創下歷史新高。



野村投信表示，市場情緒轉趨樂觀，短期未見AI泡沫風險。目前台、美股同步進入財報與法說會密集期，光寶科、台達電、國巨等指標企業即將公布第3季財報與第4季展望，對AI產業趨勢與市場信心影響深遠。建議投資人，AI主流族群可逢回布局，已有持股者可續抱台股，空手投資人可等待拉回再行布局。AI強勢股仍為多頭主軸，建議逢回布局族群，包含：記憶體、散熱、電源供應器、被動元件、GTC概念股、光通訊、伺服器組裝、載板等亦可關注。



在「川習會」後，美中雙方已達成初步貿易協議，中國亦暫緩稀土出口管制，美方則不對中課徵100%關稅，貿易戰暫時降溫。市場亦預期聯準會（Fed）將於2025年底進一步降息，金融條件有望轉向中性偏寬鬆，為風險資產提供支撐。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析指出，美國經濟當前呈現「通膨趨緩、成長放慢、製造收縮」的複雜局面，資金正從利率高原期邁向寬鬆階段，為股市多頭提供有利環境。科技產業方面，微軟宣布將取得OpenAI 27%股權，並可於2032年前使用其技術，OpenAI亦將加碼採用Azure雲端服務。光達則投資入股Nokia，雙方將合作發展AI網路與無線接取技術。高通推出新一代AI晶片，ASIC與IC設計族群成為市場焦點，顯示科技巨頭動作頻頻 AI題材持續發酵。



張繼文進一步表示，輝達（NVIDIA）於上週10月27日至29日舉行GTC技術大會，主題涵蓋AI工廠、量子計算、高效能運算、安全供應鏈等，吸引台灣多家供應鏈廠商參與。輝達新一代Rubin GPU熱設計功耗再提升，散熱技術需求同步升溫，相關供應鏈如散熱模組、電源管理、PCB等產業受惠。此外，美國能源部與AMD簽署價值10億美元合作協議，將共建兩台超級電腦；輝達與德國電信亦計劃在德國建設價值10億歐元的AI數據中心，顯示AI基礎建設投資持續擴大。



台股方面，野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF游景德指出，受惠於資金動能回升與內需穩定，加上AI推動出口成長，企業獲利動能同步提升。「資金寬鬆」與「獲利成長」將成為明年台股多頭主旋律，台股基本面穩健 AI供應鏈仍是資金焦點。儘管短線漲多、評價偏高，惟籌碼穩健、外資回補明確，AI供應鏈基本面支撐強勁，中長期結構仍偏多。記憶體與被動元件族群因缺貨與漲價題材持續發酵，惟短線波動加劇，建議投資人留意風險。



整體而言，張繼文表示，隨著全球流動性持續寬鬆、AI投資加速擴大，台股有望維持震盪偏多格局，若因地緣政治等不確定因素導致拉回，仍可逢低佈局，掌握AI長線趨勢。



全台首檔主動式ETF—00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF，自掛牌以來即受到市場高度關注。其最大特色在於單一持股上限為10%、前10大持股合計不超過60%，有效分散風險，並保有靈活調整空間，讓投資組合能更敏捷地因應市場變化與產業輪動。00980A主動式ETF即將迎來成立後首次配息，11月18日為除息日，參與配息的最後申購日為11月17日，配息發放日預期為12月12日。（自立電子報2025/11/4）