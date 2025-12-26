AI輔助抓氣胸 避免延誤病情

新光醫療科技展健康達人講座新光醫院人工智慧科主任楊必立主講「AI點亮新光景：智慧醫療新時代」，民眾互動踴躍。（鄧博仁攝）

新光醫療科技展健康達人講座新光醫院婦產科醫師李偉浩分享「婦科手術新世界-單孔機械手臂手術」，民眾踴躍參與。（鄧博仁攝）

現場民眾熱情詢問楊必立主任（中），收穫滿滿。（鄧博仁攝）

李偉浩醫師（中）與現場聽眾合影。（鄧博仁攝）

氣胸情況嚴重，會導致心臟回流出問題，相當危險。若單靠人工判讀X光影像，每小時僅能抓到3成個案，但隨著科技進展，已有人工智慧（AI）可輔助醫師，從3成提高至85％，還能馬上發送簡訊，請醫師及早判斷，避免延誤病情。

AI點亮新光景

新光醫院人工智慧科主任楊必立12月5日於台灣醫療科技展，以「AI點亮新光景：智慧醫療新時代」為題進行演講。楊必立表示，特發性肺纖維化的病因至今未明，疾病進展具有不可預測性，這類患者常出現進行性呼吸困難、乾咳等症狀，生活品質急劇下降。因此，早期診斷與準確評估病情嚴重度，對於治療決策至關重要。

然而，要得知肺纖維化的嚴重度如何，傳統的作法相當辛苦。楊必立表示，放射科醫師得先找出檢驗影像的6個切面，一處一處計算。導入AI後，就能清楚地以不同顏色區分正常的部位、纖維化部位，讓醫師得知纖維化的百分比。在疾病後期的患者，肺的體積會縮小，透過AI也可得知病患剩下多少肺功能。

除肺纖維化，AI在顱內出血、氣胸的檢查上也扮演重要角色。楊必立說，針對顱內出血檢查，傳統上是將血塊想像成橢圓球體，計算長、寬、高，來預測血塊的大小，並不精準，但AI模型可調整電腦斷層影像的對比度，還可弄成彩色融合圖、量化血塊體積，幫助神經外科醫師判斷是否需開刀。

氣胸病患若情況嚴重，會導致心臟回流出問題，相當危險。楊必立表示，AI能偵測胸腔X光影像，將問題區域標成紅色，抓到問題時發送簡訊給醫師，讓醫師及早判讀。過去沒AI輔助時，人工方式每小時只能抓到3成個案，導入AI後則提升至85％。

除了楊必立，新光醫院婦產科醫師李偉浩、心臟內科主任蔡適吉、昕新智慧診所醫師江建昌也在台灣醫療科技展分享新知，吸引民眾熱烈響應。其中，李偉浩以「醫療奇異點」為題，分享達文西手術在婦科的應用。

李偉浩表示，骨盆是碗狀結構，前面是膀胱，中間是子宮，後面是直腸，周圍則是血管、神經、輸尿管。做子宮手術，就像在碗裡把東西夾出來，旁邊有非常危險的器官。在沒有微創手術的時代，教授開刀，手伸進去，學生什麼都看不見，但現在有了機械手臂作為人類手臂的延伸，1個小孔就能放入3支器械、1個攝影鏡頭，1人就能操作，還能看得清清楚楚。就算醫師手抖，機器也不會抖。

子宮切除隔天出院

國內1名44歲女性，本身有蟹足腫體質，因反覆經血過多、貧血就醫，子宮已達28公分大。醫師以單孔達文西為她進行全子宮切除手術，從肚臍進入，在體內把子宮削成塊狀再取出，取了1大盆，總重4公斤。李偉浩表示，過去子宮切除的患者，要「坐月子」，也就是休養1個月，現在手術隔天就出院，這名患者甚至在手術隔周就回公司上班。

李偉浩表示，除了子宮切除，早期的婦科癌症也可使用達文西手術，傷口小，恢復也較快。國內一名56歲女性在停經後異常出血，切片確認罹患子宮內膜癌，透過單孔達文西進行全面子宮、雙側卵巢切除，以及淋巴廓清，術後第2天就返家。

對李偉浩來說，縮小傷口並不是手術的目的，早日回歸生活才是。病患若吃藥會好，誰想要動手術？但是如果不得不動手術，他希望病患趕快恢復，減少對手術的恐懼。