AI輔助細菌抗藥性預測 台大醫院研究奪國際首獎

台大醫院急診醫學部教授李建璋帶領研究團隊，以AI人工智慧應用於「細菌抗藥性即時預測」，榮獲美國感染症學會Abstract Award首獎。（圖／衛福部）

敗血症是危及生命急重症，但傳統細菌藥敏試驗耗時長，醫師只能先憑經驗選擇抗生素，可能導致初期治療未涵蓋實際致病菌。台大醫院急診醫學部教授李建璋帶領研究團隊，以AI人工智慧應用於「細菌抗藥性即時預測」，榮獲美國感染症學會Abstract Award首獎，並為四篇最佳論文之首。

敗血症是臨床常見且危及生命的急重症，傳統的細菌藥敏試驗往往需72至96小時才能獲得結果，醫師多半只能憑經驗選擇抗生素。然而，隨著社區型抗藥菌株普遍化，台大研究團隊回溯分析發現，約3成病患初始治療，未涵蓋實際致病菌，導致延誤黃金治療時機，甚至增加死亡風險。

我國各大醫療院所目前普遍使用質譜儀進行細菌鑑定，能在數分鐘內完成菌種辨識，但無法區分抗藥與敏感菌株。因此，李建璋領軍研究團隊，蒐集超過40萬筆臨床細菌質譜數據，運用深度神經網路結合大型語言模型（LLM）進行模式辨識，成功建立抗藥性預測模型。

此模型能在菌種鑑定同時即預測超過80％的常見抗藥機制，並同步提供精準的抗生素選擇、劑量與劑型建議，使臨床醫師能在第一時間啟動目標性治療，大幅縮短治療決策時程，開創急重症診療新局。

IDWeek是全球感染症醫學的頂尖學術平台，每年匯聚逾萬名來自各國感染科醫師、兒童感染專家、流行病學家、愛滋病研究學者，是跨領域參與人數最多的國際醫學盛會。台大此研究從超過3000篇投稿中脫穎而出，榮獲美國感染症學會Abstract Award 首獎，更成為「Committee Choice Abstract Award」四篇最佳論文之首，為今年會議中最受矚目的研究成果之一。

本研究由台大醫院急診醫學部教授李建璋主導，由台大醫院雲林分院檢驗科主任謝月貞提供寶貴檢驗室資料與實務建議、雲林分院急診科主任王志宏協助數據整理與成果撰寫、研究助理曹書瑜負責深度神經網路與大語言模型開發、台大醫學系學生學生潘祐君撰寫摘要並獲大會補助赴美發表。

李建璋近年身兼衛福部資訊處擔任處長，領導全國智慧醫療政策，研究時間有限，仍利用假日與深夜持續指導與分析，最終以「有限時間的無限投入」，在國際舞台上為台灣醫學研究奪下最高榮譽。

此次榮獲IDWeek 2025 IDSA Abstract Award首獎，李建璋表示，這個獎項不僅屬於我們的團隊，更代表台灣智慧醫療在國際上的競爭力，未來將持續整合臨床資料與AI演算法，讓台灣醫療在全球AI輔助診斷領域上展現獨特風景線。

