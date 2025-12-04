AI輔助診斷 台大手機快篩口腔癌、榮總測膝關節炎

（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台灣醫療科技展今天開跑，AI輔助診斷成重頭戲，台大醫院秀出口腔癌AI快篩，手機拍照就能在2分鐘內標定高風險病灶；榮總推AI膝關節間隙量測系統，助防治延緩。

由生策會、生策中心、衛生福利部、經濟部等單位主辦的「2025台灣醫療科技展」今天起連續4天舉行，今年展會規模擴大至2100個攤位，開幕式匯聚超過200名國際買家，共同關注年度「十大醫療科技產品」，醫療機器人、AI輔助診斷等皆是關注焦點。

台大醫院與台灣大學共同展出包括口腔癌AI快篩、元宇宙延展實境系統以數位孿生技術打造可互動虛擬模型等，展現智慧醫療的創新實力與跨領域研發能量。

台大醫學院放射線科主任陳世杰現場展示口腔癌AI快篩方式，只要以手機鏡頭拍攝口腔黏膜影像，2分鐘內即能標定高風險病灶，分別以紅黃綠3個燈號顯示，綠燈代表沒風險、黃燈低風險、紅燈高風險，準確率達95%，適用於醫療資源不足地區、大規模社區篩檢等，有助推動早期防治普及化。

台大醫院院長余忠仁在展區開幕儀式致詞指出，這次精選11項研發成果，呈現台大對解決臨床痛點、研發智慧醫材及跨領域合作的堅強實力，還可以看到台大醫院至今在研發努力的過程時間軸，以及如何藉由智慧醫療，優化醫護人員作業方式。

余忠仁說，台灣面臨超高齡化與少子女化雙重夾擊，導入智慧醫療成重要一環，近年生成式AI當道，台大醫院在2023年全面啟動導入生成式AI，全面提升醫療決策效率，期待這樣的成果對於未來整個醫療服務、醫療體系發展，都能打造真正韌性醫療。

台北、台中、高雄及屏東等4大榮民總醫院以「未來醫療」為主軸，整合醫療資源與智慧創新能量，其中，台北榮總展出「智慧機器人應用」，涵蓋服務型機器人與AI放射藥品自動分裝系統；高雄榮總針對高齡社會開發整合型APP，推估每個月可節省36小時長照管理時數、年省新台幣3.38億元失智病人急診回診成本。

有別於傳統膝關節診斷可能受醫師經驗影響導致結果不同，台中榮總首次發表「自動化膝關節間隙量測系統」，AI模型可模擬醫師臨床量測手法，在X光片上自動且精準量測膝關節內、外間隙寬度，協助醫師快速檢視判斷，為國人常見的退化性關節炎預防、治療與復健帶來新進展；屏東榮總展示智能管理系統。（編輯：管中維）1141204