AI轉型從效率到韌性 遠傳總座井琪：內服外用

記者李鴻典／台北報導

生成式AI降低AI使用門檻，並擴大AI應用範圍，這股浪潮正深刻改變企業的營運模式。遠傳總經理井琪今（26）天表示，未來AI將走向「代理人模式」，企業要跟上AI轉型，不僅需重新檢視組織與作業流程，並要以AI打造企業大腦與人才傳承、驅動安全營運、持續創新成長等三大面向，放大AI綜效，才能打造多維度企業韌性，實現永續經營。

遠傳總經理井琪指出，企業要以AI打造企業大腦與人才傳承、驅動安全營運、持續創新成長，才能打造多維度企業韌性。（圖／遠傳提供）

井琪今天在「2025創新論壇」中，發表專題演說「從效率到韌性：強化企業AI應用」，分享遠傳AI轉型「內服外用」的實踐經驗與營運洞察。井琪表示，生成式AI降低AI使用門檻，並擴大AI應用範圍，這股浪潮正深刻改變企業的營運模式。遠東集團暨遠傳董事長徐旭東對科技與創新一向非常重視，在「AI is Everything」理念帶領下，遠傳不僅在內部導入生成式AI，協助同仁提升工作效率、優化流程，更自主開發「遠傳智靈」AI平台並對外輸出，積極協助企業夥伴導入AI技術，從客服、營運到決策分析，強化效率與營運韌性。

井琪指出，企業導入生成式AI有四個重要步驟，首先應找出機會，預計透過AI解決什麼問題，「不為AI而AI」；其次是選擇適當的AI平台和工具，「想喝牛奶，不一定要自己養牛」，考慮與既有IT環境的整合，降低員工學習成本和阻力；接著是準備資料，盤點出「可用的資料」；最後一步是執行導入，不侷限於技術部門，確保所有層級的員工都能參與，讓AI成為整個組織的共同工具。

生成式AI帶動「白領革命」，人機互動逐漸成為日後職場工作的主流模式。井琪表示，企業導入AI要有目標、有規劃，且要溝通、迅速，並能衡量結果。遠傳採取由「點」到「線」到「面」的AI導入策略，提供員工安全的AI工具提升個人效率，進而在每個團隊中讓AI成為助理加強團隊效率，再透過AI優化跨團隊流程，提升生產力並達成工作與生活平衡。

井琪分享，企業導入AI的終極目的不外乎是「降低成本」和「增加營收」，遠傳從自身的實踐經驗，精鍊出四大衡量目標，包括提高員工生產力、提升營運效率和韌性、帶動服務和商模創新、提升客戶滿意度。這些目標不僅適用遠傳，也能協助多數企業組織找到導入AI的切入點。

井琪指出，未來AI將走向「代理人模式」，企業要跟上AI轉型，不僅需重新檢視組織與作業流程，並要以AI打造企業大腦與人才傳承、驅動安全營運、持續創新成長等三大面向，放大AI綜效，才能打造多維度企業韌性，實現永續經營。

