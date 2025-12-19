AI轉型新紀元！跨產業領袖齊聚！共探算力與生成式AI應用新實務

節目中心／綜合報導

隨著生成式AI技術從技術研發邁向商業落地，企業如何有效整合算力資源並將AI轉化為實質生產力，已成為產業轉型的核心關鍵。由VOCOM（凱勝電訊）主辦的「智能AI全方位解決方案」研討會於今日盛大舉行，吸引來自電信、製造、光學、金融及資訊服務等數十家產業龍頭與標竿企業代表出席，共同探討AI驅動下的數位轉型新未來，並提供企業用戶以服務方式申請使用，低門檻方式快速導入AI服務建置。

Vocom（凱勝電訊）董事長黃彥憲

VOCOM領航：五大核心議題從基礎算力到垂直應用

VOCOM（凱勝電訊）發表一系列深度的AI轉型方案，議程涵蓋企業轉型最迫切的五大領域：

1.全方位電信商AI服務運營系統：展示VOCOM如何深度融合電信通訊與人工智慧，建構高彈性的服務體系。

2.ixCSP雲端算力調度：針對CSP與GPU資料中心提出高效管理方案，落實GaaS（算力即服務）、MaaS（模型即服務）。

3.AI Coach互動對話夥伴：透過角色智能微調，將AI應用於銷售賦能、績效評估及職場面試培訓，讓AI成為真正的溝通夥伴。

4.企業生產力優化：利用AI Docs與AI Agents實現資料自動化擷取，並與CRM/ERP系統無縫對接，大幅提升辦公效率。

5.智慧醫療與製造：展示Ribbon Care乳癌篩檢輔助系統以及針對製造業開發的「多重AI代理平台（Multi-AI AGENT）」。

「智能AI全方位解決方案」研討會

跨界領袖雲集，共創AI產業生態系

受邀出席的企業代表包含：製造與創新領袖：台灣玻璃、BizLink（貿聯-KY）、信昌機械、能率創新、環亞自動化等。

電信與資料中心巨擘：中華電信、台灣大哥大、是方電訊、數位通國際、雲力橘子、中國移動、Nokia、HGC（環球全域電信）、PCCW（電訊盈科）、Telecom Malaysia、Gigabit、GreenPacketGlobal、RETN、Microcloud 及 DYXNet第一線）。

資安與系統整合權威：精誠資訊、凌網科技、朔宇科技、耀得資訊、聯慷、迪普資訊、承暉資訊、瑛聲科技、舜遠科技、Watchsnet以及財團法人金融聯合徵信中心。

科技與光學專家：文德光學、Horizon Solution Service等。

「智能AI全方位解決方案」研討會

實績案例驗證，推動AI落地生根

研討會中亦分享了多項成功案例，包括UMC聯華電子與台達電子在算力管理上的應用；台灣土地銀行與國泰世紀產險在AI教練的實踐；以及高雄醫學大學附設醫院在智慧醫療影像上的突破。

VOCOM（凱勝電訊）表示：「AI不再只是趨勢，而是已經進入實戰階段。透過今日跨產業的交流，我們看到製造業、醫療業與電信業在AI賦能下的無限可能。VOCOM將持續作為企業最強大的技術後盾，提供彈性且高效的AI基礎設施與應用方案。」

「智能AI全方位解決方案」研討會

