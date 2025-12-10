AI轉型領先 CAMA CAFE攜手智慧方案 打造 AI 開店助理

CAMA CAFE 以親民的黃色招牌和可愛的品牌吉祥物深入台灣消費者日常，如今這家擁有百間門市的連鎖品牌，正透過 AI 技術將二十年累積的營運 know-how 轉化為可傳承的數位資產。圖/智慧方案提供。

產業中心/綜合報導

顯眼的黃色招牌、濃厚的咖啡香味，是 CAMA CAFE 的正字招牌，也是熟悉的街角日常，但當你走進 CAMA CAFE 品嚐一杯精品咖啡時，可能很難聯想到這個擁有超過百間門市、深受消費者喜愛的連鎖咖啡品牌，正在進行一場靜悄悄的 AI 革命 ，CAMA CAFE 正攜手 EgentHub 打造 AI Agent ，解決日常作業繁瑣大小事，從客服、行銷，到營運，CAMA CAFE 正讓 AI 成為最新「秘密配方」。

EgentHub 攜手 CAMA CAFE 把 know-how 化為 AI Agents

CAMA CAFE 自 2006 年創立，在咖啡品質上堅持專業，更在門市管理、會員服務、內部流程上積累市場領先的豐富經驗。但隨規模擴張，發現一個令人憂心的現象：CAMA CAFE不怕市場競爭，而是當資深員工離職時，腦袋裡累積多年的經驗、應對技巧就這樣消失了，新人進來又要從頭摸索一遍，這樣狀況的不斷循環重複，相當頭痛。一般傳統做法是寫成 SOP 手冊，但現實是手冊寫了厚厚一本，同仁根本沒有時間翻、全部記起來，真正遇到問題時還是得問資深同仁，這種依賴人際網絡傳承知識的模式，既脆弱又缺乏效率。

廣告 廣告

正因如此，CAMA CAFE 與智慧方案股份有限公司（Intellicon）合作，導入 AI Agent 管理平台 EgentHub ，讓跨部門同仁自主「打造」專屬 AI Agent。CAMA CAFE 董事長何炳霖表示：「我們鼓勵同仁發想可透過 AI 協助的事項，梳理 CAMA CAFE營運知識，將流程轉化為 AI SOP ，進一步自主訓練 AI Agent 成為專屬助理，藉此讓同仁寶貴的時間，可以運用在更多需要創意、創新思考的事情，能將人才的價值完整發揮。除此之外，AI Agent 也幫助我們把各個部門的經驗都記下來，變成可以傳承的資產。」展望未來，CAMA CAFE計畫讓更多同仁掌握 AI Agent 建置、訓練能力，產出更多輔助工作的 AI 同事，逐步建構完整的企業知識圖譜，「我們不只要用 AI，更要讓 AI 成為核心能力之一，每個部門都能根據需求開發和優化AI助理，讓組織持續學習和進化。」何炳霖的目標相當清楚。

目前 CAMA CAFE 的 AI 導入已全面開花，各部門都正積極建置專屬的AI Agents，涵蓋企業運作的各個環節，舉例而言，行政部門建立加盟簽約流程、契約審閱程序、各類補助申請的 AI 問答系統，過去這些規範散落在不同文件中，同仁常需花費時間詢問、翻找資料，現在只要開口問 AI ，就能立即得到答案。除了知識問答類的應用，數據分析也是零售產業一大課題，對此，CAMA行銷部門則建立活動分析助理，針對會員促銷方案進行數據分析，讓策略更精準；營運部門面對「門市展店」這類複雜議題時，從選址評估、裝潢規範、設備採購到開幕流程，過去需要查閱分散在不同部門的文件資料，現在AI不僅會幫同仁找到相關文件，更會解釋給同仁聽，如同多了一位熟悉開店流程的資深同仁在旁協助；供應鏈部門更建立了物料庫存分析與自動補貨建議助理，大幅提升採購效率。

EgentHub 與 CAMA CAFE 一個月打造全部門、30個專屬AI助理

智慧方案營運長陳旻筠對 CAMA CAFE 的執行力印象深刻：「短短一個多月， CAMA CAFE 就建立了超過 30 個 AI Agents ，各部門、背景、職能的同仁，都逐漸掌握AI Agent的建立能力，讓 AI 深入到日常作業的每個環節，從會員促銷數據分析、門市作業流程到庫存補貨建議，每個部門都在積極打造專屬的AI助理。這種全面性的導入規劃，以及 CAMA 同仁對新技術展現出的極高熱情與執行力，在我們服務過上百間企業中可說是名列前茅，充分展現 CAMA CAFE 對 AI 轉型的決心和執行力。」

除此之外 ，CAMA CAFE 同仁將大量資料從一堆散亂的檔案，清洗成有條理、有脈絡、AI 能直接讀懂的知識庫（AI-Ready Data），讓 CAMA CAFE 的 AI Agents ，不是一般冷冰冰、被訓練好的 AI 工具，而是承載著 CAMA CAFE 寶貴的經驗的「數位同事」，CAMA CAFE 董事長何炳霖做了個生動的比喻：「咖啡產業講究『風土』(terroir)，不同產地、不同處理法造就獨特風味，企業知識也一樣，CAMA CAFE 的經驗是獨特、長久積累的，很難複製到其他品牌，但透過 AI Agent，我們可以讓這些 know-how 在公司內部世代傳承。」

CAMA CAFE 跨部門同仁參與 AI Agent 建置工作坊，從行政、營運到行銷人員齊聚一堂，學習將日常作業流程轉化為 AI SOP，這種全員參與的導入模式，讓 CAMA CAFE 在短時間內就建立起完整的企業 AI 知識庫。圖/智慧方案提供。

EgentHub MCP串接資料庫、調用應用程式 AI Agent 不只問答 直接一條龍執行任務

接下來， CAMA CAFE 也規劃透過 EgentHub 的 MCP配置工具，串聯庫存、營運等資料庫，讓 AI Agent 在具備完整權限管控的環境下，安全地調用企業的最新資料，透過MCP串接，AI Agent 可以處理更即時的業績、庫存、電商成效等等數據，甚至調用各種應用程式，一條龍完成分析、建議、寄發報告信件、通知指定對象等動作，大幅提升各項事務的處理效率。

從很會泡咖啡，到很會用 AI 的企業，CAMA CAFE正在寫下台灣餐飲業 AI 轉型的新篇章，AI 應用不是科技業的專利，而是所有想要永續經營、讓知識成為競爭力的企業都該認真思考的課題。