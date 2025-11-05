AI辨識首登場 北市推出14梯次無人機寒假營隊

「無人機寒假營隊」－足球無人機課程。（台北市教育局提供）

記者王誌成／台北報導

隨著無人機在產業、教育與日常生活中應用日益廣泛，台北市政府教育局五日表示，為讓學生了解無人機的多元應用與科技發展趨勢，將於一一五年一月二十六日至二月五日舉辦十四梯次「無人機寒假營隊」二百二十個名額。

課程參與對象從國小中高年級至高中職學生，部分梯次亦開放親子共同參與，讓家長與孩子一同體驗無人機的魅力，營隊以人工智慧融入無人機應用為核心，透過實作課程引導學生體驗AI影像辨識與自動化任務判斷，開啟科技創新與智慧學習的新視野。

此次營隊由台北市無人機教育中心規劃，課程包括四大主題：「ＦＰＶ飛行體驗」、「足球無人機」、「無人機ＤＩＹ」及一一五年寒假營隊首次登場的「無人機與ＡＩ辨識」亮點課程。其中「ＡＩ辨識」課程將引導學生運用人工智慧模型進行影像辨識，並將結果應用於飛行任務，理解AI從「資料→學習→決策→行動」的運作流程，體驗ＡＩ與無人機整合的創新應用。

教育局提到，自一一四年成立「無人機教育中心」以來，已推動「無人機領航計畫」，此次ＡＩ融入課程不僅強化學生操作能力，更啟發運算思維與創新應用，為未來邁向ＡＩ與自動化產業奠定基礎。