AI造假影片嘉義縣長"推廣藕粉" 翁章梁籲:千萬別受騙

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

最近在網路上有一段利用AI製成的廣告影片，不僅由嘉義縣長翁章梁推薦，甚至還獻聲推薦一款嘉義農試所研發製成的藕粉，並且宣稱有諸多療效，但實際上嘉義縣根本沒有這項產品，翁章梁親自出面痛批這種惡劣的詐騙行為，也呼籲民眾千萬別受騙。

AI造假影片！嘉義縣長推廣「農試藕粉」 翁章梁籲：千萬別受騙

一切都是假！翁章梁推廣「農試藕粉」廣告影片，翁章梁現身呼籲別被騙。（圖／翻攝照片）

嘉義縣長翁章梁照片出現後更親自獻聲，要推薦大家一款嘉義農試所研發的藕粉。長達兩分半的廣告影片，不僅強調是嘉義人獻給台灣的至寶，更宣稱有諸多療效，吃完後身體會更健康。影片最近在網路瘋傳，但其實是詐騙集團利用AI製作，翁章梁特別出面，請大家別受騙。嘉義縣長翁章梁：「這是一個詐騙的行為，我們現在已經請警察局，包括跟臉書做檢舉，我們希望大家不要受騙。」

廣告 廣告

AI造假影片！嘉義縣長推廣「農試藕粉」 翁章梁籲：千萬別受騙

AI製作假影片推廣產品，翁章梁遭假冒。（圖／翻攝照片）

嘉義農業試驗分所代理分所長張哲瑋：「非常的驚訝因為我們嘉義分所，從來沒有研發出這種產品，我們公家單位不會公開這樣的販賣，就是說這種宣稱有什麼樣療效的產品。」縣府現在已經報警處理，翁章梁也說，過去他所推薦嘉義縣所有農漁特產品，絕對都會有公開的行程讓大家知道，同時也只會在官方的粉絲專頁出現，請民眾千萬別上當，避免花了冤枉錢，最後還吃下來路不明的東西，把身體給搞壞。

原文出處：AI造假影片！嘉義縣長推廣「農試藕粉」 翁章梁籲：千萬別受騙

更多民視新聞報導

小島秀夫確診A流！金馬大師講堂緊急取消 親向影迷致歉

驚心動魄56小時 宛如007諜報劇翻版 蕭美琴登上歐洲議會 解鎖比利時內幕

藍白能合？黃國昌稱新北非他「不扯後腿」 綠委譏：恐怖情人語氣

