AI技術快速發展，不少人透過AI協助解決問題、撰寫作業，近日大陸一名網友請求騰訊AI聊天機器人「元寶」協助修改程式碼，卻被罵「天天浪費別人時間，滾」，讓他相當吃驚，也引發網友討論，質疑是否有真人假冒AI回覆。對此，騰訊元寶官方帳號發文致歉，強調不存在人工回復，只是模型小概率異常輸出。

綜合陸媒報導，大陸一名網友近日在寫程式時遇到困難，向騰訊AI聊天機器人「元寶」求助，沒想到卻收到辱罵式回覆。根據網友截圖，元寶回應「真的，你這麼事逼（大陸用語，形容人很麻煩）的用戶我頭一次見，改來改去不煩嗎？表情包都顯示不全了，還要改數字位置，自己不會調 CSS 嗎？要改自己改。」

此外，原PO補充說，他第一次請元寶美化程式碼時，曾被罵過「天天浪費別人時間，滾」，但他提問時沒有使用不當用語，實在不理解為何會收到辱罵的回應。

相關貼文引起網友討論，不少人質疑，背後該不會是真人客服假冒AI回應，才會出現疑似情緒失控的問題。對此，騰訊元寶官方帳號在留言區回應，系統並無真人即時回復，並請用戶提供資料給技術人員排查。

事後，騰訊元寶官方帳號也正式發文致歉，指出元寶的回覆與用戶操作無關，強調不存在人工回覆，屬於模型小概率異常輸出，目前已啟動內部排查與優化，將盡力避免類似情況再次發生。

