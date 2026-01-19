AI進課堂 新北打造人機共學4校亮點讓學習走進生活更有感

得獎團隊鶯歌國小以陶藝文化為底蘊，揉合閱讀文史與永續素養，把傳統工藝帶進數位人文學習。新北市教育局提供

記者蔡琇惠／新北報導

「課程不一樣，學習更有感！」新北市教育局今(19)日表揚鶯歌國小、米倉國小、永吉國小與大坪國小榮獲「校訂課程亮點學校」。4校結合社區資源與教師專業，把AI數位思維融入校本課程，打造「人機協作」學習場域，引導學生在探究與行動中培養問題解決與跨域素養，讓學習從課堂延伸到生活，深化理解與應用能力。

新北市教育局長張明文表示，新北自109學年度起全國首創推動「校訂課程亮點計畫」，累計培育4所亮點旗艦學校及21所亮點學校。近年更鼓勵學校把AI轉化為課程發展的加速器，帶動教學現場持續升級，也助攻新北在教育部教學卓越獎屢創佳績：113年度勇奪6金1銀、刷新全國紀錄；114年度再獲3金3銀，蟬聯全國第一，特別感謝第一線校長與教師的深耕與堅持，讓新北的教育力被全國看見。

新北市教育局今(19)日表揚鶯歌國小、米倉國小、永吉國小與大坪國小。新北市教育局提供

本次獲獎學校展現「在地深耕×AI賦能」的多元樣貌。鶯歌國小以陶藝文化為底蘊，揉合閱讀文史與永續素養，把傳統工藝帶進數位人文學習，讓學生在創作、整理、表達與反思中，練出屬於自己的文化理解力與數位表達力。大坪國小則以學生為中心打造探索基地，發展AI生態辨識與環境數據分析課程，帶領孩子走入現地觀察、蒐集資料、分析判讀，從生活議題出發，培養精準觀察與解題能力。

永吉國小聚焦教師社群的數位賦能，透過「AI輔助共備」與「教學診斷」強化專業對話與協作機制，讓課程設計更聚焦、教學回饋更即時，進一步提升學生學習品質；米倉國小則走出校園、打開學習邊界，深耕「河口野學堂」與「悅讀觀音山」課程，把山河海變成智慧教室；學生運用平板進行生態紀錄與跨域探究，在田野踏查與實作歷程中深化鄉土認同，也同步養成面對未來的科技素養與行動力。

教育局長張明文與鶯歌國小校訂亮點課程實施班級合照。新北市教育局提供

教育局表示，為持續精進新課綱課程並接軌國際，每年挹注經費支持課程輔導、教師數位增能與成果發表。未來也會持續強化「AI＋在地」教學實踐，協助學校深化品牌特色，讓每個孩子在適性、智慧且有溫度的學習環境中成長，成為能與AI共學、也能用專業解決問題的終身學習者。