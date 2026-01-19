AI進課堂！新北4校奪校訂課程亮點人機協作力

（記者陳志仁／新北報導）「課程不一樣，學習更有感！」新北市政府教育局今（19）日表揚鶯歌國小、米倉國小、永吉國小與大坪國小榮獲「校訂課程亮點學校」；4 校結合社區資源與教師專業，把 AI 數位思維融入校本課程，打造「人機協作」學習場域，讓學生在探究與行動中培養問題解決與跨域素養。

圖／得獎的鶯歌國小以陶藝文化為底蘊，揉合閱讀文史與永續素養，將傳統工藝融入數位人文學習。（新北市政府教育局提供）

教育局長張明文說，新北自 109 學年度起全國首創推動「校訂課程亮點計畫」，累計培育 4 所亮點旗艦學校及 21 所亮點學校，近年更鼓勵學校將 AI 轉化為課程發展加速器，帶動教學現場持續升級，也助攻新北在教育部教學卓越獎屢創佳績；113 年度勇奪 6 金 1 銀、刷新全國紀錄，114 年度再獲 3 金 3 銀，蟬聯全國第一。

本次獲獎學校展現「在地深耕 × AI 賦能」的多元樣貌，鶯歌國小以陶藝文化為底蘊，揉合閱讀文史與永續素養，將傳統工藝融入數位人文學習，學生在創作、整理、表達與反思中培養文化理解力與數位表達力；大坪國小則以學生為中心打造探索基地，發展 AI 生態辨識與環境數據分析課程，帶領學生進行現地觀察、資料蒐集與分析判讀，培養精準觀察與解題能力。

永吉國小聚焦教師社群的數位賦能，透過「AI 輔助共備」與「教學診斷」強化專業對話與協作機制，讓課程設計更聚焦、教學回饋更即時，提升學生學習品質；米倉國小則走出校園、拓展學習邊界，深耕「河口野學堂」與「悅讀觀音山」課程，學生運用平板進行生態紀錄與跨域探究，深化鄉土認同，同時養成面對未來的科技素養與行動力。

教育局表示，為持續精進新課綱課程並接軌國際，每年挹注經費支持課程輔導、教師數位增能與成果發表；未來將強化「AI＋在地」教學實踐，協助學校深化品牌特色，讓孩子在智慧、適性且有溫度的學習環境中成長，成為能與 AI 共學、也能用專業解決問題的終身學習者。

