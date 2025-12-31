AI運算需求激增 馬斯克為xAI再添新據點

（中央社奧斯汀30日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，他的人工智慧（AI）新創公司xAI已買下第三棟建築以擴大基礎設施，目標是將訓練運算能力提升至接近2百萬瓩（Gigawatt）。

路透報導，這次最新擴張凸顯xAI雄心勃勃的布局，企圖透過訓練更先進的模型，強化與OpenAI的ChatGPT以及Anthropic的Claude等產業領導者競爭的能力。

xAI設在田納西州曼菲斯（Memphis）的超級電腦集群「巨像」（Colossus），被宣稱為全球規模最大的超級電腦系統。

馬斯克在社群媒體平台X上指出，「xAI已買下第三棟名為MACROHARDRR的建築」，但未透露具體位置。

科技媒體The Information稍早引述地產紀錄與一名熟悉計畫的人士報導，xAI規劃在曼菲斯市郊建置第三座超大型資料中心。

xAI計劃擴建超級電腦「巨像」，可容納至少100萬顆圖形處理器（GPU）。

The Information報導，這家新創公司計劃2026年開始將新買的倉庫改建為資料中心；此外，新資料中心與「巨像 2」（Colossus 2）都將靠近xAI在當地興建的天然氣發電廠，以及其他電力來源。

不過，AI基礎設施快速擴張也引發環保人士批評，因為資料中心耗電量極高。（編譯：徐睿承）1141231