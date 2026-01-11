AI遍地開花！金控大舉徵才「MA年薪上看300萬」 2026開缺4萬人

各家金控大舉徵才。資料照片。廖瑞祥攝



AI浪潮席捲全世界，在人才就業市場也興起新風潮。2026年到目前為止，台灣共有13家金控預計今年大舉徵才，需求總數上看4萬人。其中，元大金控也開出理工、醫學等非傳統金融背景人才需求；國泰金控也聚焦AI跨域人才的培訓。業者開出儲備幹部（MA）年薪最高300萬的誘人條件，也不少新鮮人求職者摩拳擦掌，希望能入主「金飯碗」。

元大金控指出，2026年MA計畫，預計延攬30至50位優秀人才，涵蓋策略發展、投行法金、數位金融、投資交易及產業研究等五大領域，表現優異者年薪最高可達300萬元，另外，「產業研究組」也聚焦招募理工、醫學等非傳統金融背景人才。

國泰金控則強調，隨著AI浪潮加速， 2026年預計招募超過800位相關專才，期望攜手跨域人才打造創新數位金融環境。同時，年度重點的3大MA計畫也將釋出77個名額，首年就有挑戰百萬年薪的機會。

富邦金控則預計招募6900人，聚焦金融創新、資訊科技與數據科學領域，涵蓋法人金融、壽險、證券等多元職缺。MA部分將招募近70人，提供兩年內兩次升遷機會，並可望在首年達到百萬年薪。

至於中信金控預計今年招聘7150名員工，針對MA推出業界唯一的「Top Gun計畫」，主打兩年內升任經理人。台新新光金控則預計徵才80名MA，年薪均逾百萬，另也會招募約300名銀髮理財顧問與財富管理專員。

另外，凱基金控及旗下五大子公司2026年計畫徵才逾4500人，較前一年增加約500人。因應AI發展與業務擴張，將著重招募AI模型工程師、應用規劃師、AI技術架構師與生成式AI工程師等專業人才，強化金融科技實力，打造多元數位生態系。

