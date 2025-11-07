AI過熱疑雲未除！恐慌VIX指數彈升、日經重挫千點「跌穿5萬大關」

日經指數今（7）日盤中跌逾千點，指數跌穿5萬點整數大關。 圖：Google Finance

[Newtalk新聞] 美股市場週四（6日）收跌，科技股拋售潮重現！投資人面對美國就業和經濟的擔憂，及擔心股價格過高，尤其是人工智慧（AI）相關股票估值，再度引發疑慮。今（7）日，「拋售潮」持續蔓延至亞股，日經指數開盤下跌 359.37點、報 50,524.31點，隨後跌勢擴大，至台北時間上午10點30分，下跌 1,108.11點或 2.18%，報 49,775.57點，跌破「5萬大關」。東證指數也跌 41.66點 1.26%，報 3,271.79點。

韓國股市（KOSPI）明顯下跌 98.81點或 2.45%，報 3,927.64點；台股加權指數則跌 236.67點或 0.85%，報 27,662.78點，今日跌勢相對較輕。而這波大跌，主要承接了前一天美國科技股遭拋售的趨勢，同時也反映出先前股價急漲後的回檔。近幾天前，主要亞洲股市指數才相繼突破歷史新高。

先前，華爾街多位知名企業家和投資家接連對美股市場的「巨額 AI 投資」表達警惕，引發市場關注。出於對前景的擔憂，以科技股為主的納斯達克指數近一周就跌 3.71%、費半指數則跌 3.65%。VIX 恐慌指數近一周則大漲逾 20%。

觀察主要指數近期表現，日經指數光是在十月就上漲 7,478點（漲幅 16.64%），在月末首度突破 52,000點；韓國 KOSPI 更上漲 19.9%，周一（3日）指數漲破 4,200點；台股該月漲幅 9.34%較為落後，而那斯達克則是指增長了 4.7%。

繼電影《大賣空》本尊、傳奇投資人貝瑞（Michael Burry）公開示警 AI 泡沫、公布旗下避險基金 Scion 做空了兩大 AI 明星股輝達（NVDA）和帕蘭泰爾（PLTR）後，據《金融時報》報導，外資德意志銀行內部也開始討論風險對沖方案，包括直接做空一籃子 AI 相關個股；或是透過「合成風險轉移」（SRT）交易，將部分貸款違約風險打包出售給外部投資人。

《路透社》也引述世界經濟論壇主席布倫德（Borge Brende）說法，全球應提防未來可能會看到金融市場產生三個泡沫，包含了加密貨幣泡沫、AI 泡沫，及債務泡沫。他表示，「政府債務水準自從 1945 年以來從未如此之高。」

事實上，早在上個月中，摩根大通（J.P. Morgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，美股正面臨嚴重下跌的風險，未來 6 個月至兩年內可能出現急劇修正。警告市場正受到地緣政治緊張、財政狀況惡化及全球重新軍事化等多重不確定性影響，部分湧入 AI 領域的投資資金「最終可能出現損失」。

