AI過熱？中經院調查：逾5成全體製造業認為普通尚可

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中經院今天發布2025下半年台灣採購經理人營運展望調查，並訪問廠商是否認為AI過熱。調查顯示，逾5成全體製造業認為「普通尚可」，25.7%認為「過熱」。若從產業別觀察，電子暨光學產業、半導體供應鏈認為過熱的比率，均落在27%左右。

中經院今天發布2025下半年台灣採購經理人營運展望調查，並訪問廠商關於AI基礎建設中的資料中心或算力是否存在過熱現象（從產業面判斷而非判斷股價），全體製造業有52.3%認為「普通／尚可」，25.7%認為「過熱」，有12.9%回答「不知道／無法判定」，認為完全沒有者僅9.1%。

若從產業別觀察，受惠AI熱潮最大的電子暨光學、半導體供應鏈，認為過熱比率分別為27.7%、27.5%，電力暨機械設備也達到30.0%。

媒體詢問，為何受惠AI的高科技、半導體產業，反而憂心過熱的比率較高。中經院院長連賢明表示，上半年單月出口規模約400億美元左右，下半年慢慢爬升到500億美元，11月出口已經達600多億美元，反映出口非常暢旺，或許科技廠商「接單接到有點嚇到」。

連賢明進一步指出，今年台灣經濟成長率突破7%，約5個百分點來自AI，顯見出口真的非常暢旺、需求非常高，在今年的超高基期下，還有國外預測機構認為台灣明年經濟成長率可以突破4%，顯見對台灣科技業景氣抱持非常樂觀看法。

中經院也深入調查只限定以「已經」或「規劃參與」AI產品並進入相關供應鏈的企業經理人看法，認為「過熱」比例微幅下降至21.6%。

國發會副主委高仙桂今天致詞時表示，台灣在AI生態系扮演非常關鍵角色，明年持續享有AI紅利，但經濟前景仍有不確定性，包含AI泡沫化的議題，美國關稅後續發展，美國聯準會後續降息時程可能影響匯率。

高仙桂表示，政府將推動「國力新十大動能」及「AI新十大建設」的雙金字塔計畫，希望透過創新應用，讓百工百業導入AI，帶動中小企業、傳產轉型升級；此外，希望台灣運用半導體、AI優勢，把握全球供應鏈重組、非紅民主供應鏈的契機，在軍工、機器人產業等領域，開闢新藍海。

高仙桂指出，政府希望透過五大信賴產業與AI產業，找到台灣產業更多的支撐力道，解決外界關注的產業分化問題。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1141223