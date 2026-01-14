AI選戰時代！藍白另類合 張亞中、蔡璧如站台勝奇略智庫

（記者陳志仁／台北報導）「勝奇略智庫股份有限公司」今（14）日正式開幕，宣告台灣決策分析與選戰策略正式邁入 AI 數據驅動新時代；勝奇略為台灣首家深度整合 AI 大數據分析、自然語言處理（NLP）與實戰策略的跨域智庫，致力將複雜數據轉化為可行、可落地的決策方案，為政治與組織治理提供嶄新解方。

勝奇略智庫股份有限公司董事長謝立功表示，面對傳統的民意調查，長期受限於市話樣本的老化、手機抽樣失真與回收率下滑等結構性問題，勝奇略導入先進的 NLP 與社群輿情分析技術；透過全天候即時監測，精準掌握選民情緒變化、議題熱度與潛在民意流向，有效補足傳統民調的盲點。

廣告 廣告

謝立功指出，針對即將到來的 2026 與 2028 年重要選舉，勝奇略建構「可視化戰略地圖」，運用 AI 進行議題攻防模擬與情境的推演，協助參選人即時理解選情的結構、辨識關鍵變數、降低決策風險，並將數據洞察轉化為實際競爭的優勢；更揭露藉由AI 大數據分析，精準預測民進黨高雄市長初選民調的差距。

謝立功說，除政治選戰應用外，勝奇略亦提供企業與組織科學化的公關與風險管理服務，涵蓋輿情預警、分眾溝通策略、品牌信任管理及資安防禦等面向，協助客戶在高度不確定的環境中穩健應對挑戰；強調公關與決策不再只是憑直覺或經驗，而是可以被驗證、被預測的科學。

圖／孫文學校總校長張亞中今（14）日出席「勝奇略智庫股份有限公司」的開幕，向董事長謝立功恭賀。（記者陳志仁攝，2026.01.14）

謝立功直言，勝奇略將扮演客戶的數位參謀角色，以 AI 與數據為核心，提供前瞻且精準的策略判斷，協助各界在競爭激烈的決策環境中搶占先機；勝奇略智庫的成立，象徵台灣正式邁入以 AI 與數據為核心的決策競爭新時代，而包括孫文學校總校長張亞中、民眾黨前立委蔡璧如、謝明珠等人都到場祝賀。

更多引新聞報導

IN觀點／美國跨境抓馬杜洛 謝立功：柯文哲重出江湖

IN觀點／藍白程序封殺法案 張宏林批實質審查癱瘓憲政

