「AI醫師假衛教」勿信！醫籲糖友自行停藥有風險 專家從這裡辨影片真假

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】近期網路流傳大量影片，由身穿白袍的AI人物主講，內容多以聳動口吻分享「衛教資訊」，訂閱數、觀看次數都不低；近期更有影片稱台北榮總和台大醫院有「顛覆認知」的糖尿病重磅研究，台灣事實查核中心分析影片細節判斷不可信，兩家醫院也出面澄清內容不實。還有AI影片鼓吹糖友拒絕藥物、改用其他療法，內分泌新陳代謝專科蔡明劼醫師提醒，糖尿病患者若因此自行停藥，長期下來併發症風險可能增加。

AI影片推不實衛教資訊 專家：畫面、聲音有瑕疵

點進「陳志明醫師」YouTube頻道，內容清一色都是自稱有豐富臨床經驗的醫師「揭秘、警告」，搭配「毀掉胰島的致命習慣」、「5大食物吃了血糖從此不再失控」、「3口訣比藥物還降糖」、「吃這些睡一覺就能增肌」等吸睛標題，一看訂閱數已達2萬、上百部影片觀看次數多有破萬。其中一部影片稱北榮和台大醫院發展出革命性細菌療法、可奇蹟治愈糖尿病，兩家醫院均澄清院內無此醫師，衛福部表示將啟動調查、揪出幕後操作者。

廣告 廣告

事實查核中心指出，資安院專家協助判讀影片後表示，畫面應是由多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型所產生，影片中可見典型瑕疵，例如聽診器的聽筒與真實的聽診器有差異。聲音推測由文字轉語音（TTS）系統生成，雖已能將情緒融入聲音、更接近真人，但仍有破綻，如血糖「180mg/dl」使用非慣用的念法、數字「10」念成「一零」等。此外，頻道帳號頭貼、封面和影片主講人，均稱是「陳志明」，卻出現兩個長相不同的醫師，從多重跡象可判斷影片不可信。

糖友自行停藥風險揭 醫籲藥物調整需專業評估、勿試偏方

本次遭踢爆的「陳志明醫師」頻道，影片推薦多項糖尿病偏方，蔡明劼醫師受訪表示，糖尿病是一種慢性代謝疾病，糖友若因網路假訊息而自行停藥，短期可能導致血糖失控，出現口渴、多尿、疲倦，嚴重時甚至引發高血糖昏迷或酮酸中毒；長期則會大幅增加併發症風險，包括心臟病、腦中風、洗腎、視網膜病變、神經病變等。這些傷害往往是「無聲進行、不可逆的」，待症狀出現，常已錯過最佳治療時機。

蔡明劼醫師分享，自己也差點誤信AI假醫師影片，卻發現不同影片內容相似，但一下是「林醫師」說、一下是「陳醫師」說，不列全名、服務院所，拍攝背景像樣品屋，相當可疑。他提醒，詐騙集團瞄準長輩愛看養生資訊、排斥長期吃西藥的心理，背後目的可能是誘導購買來路不明的保健品。

「誰都不想吃一輩子藥，這心情我懂。」蔡明劼醫師表示，門診時會先向患者表達同理、建立信任，再用檢驗報告為患者解析「藥物傷腎」的迷思。他也提醒民眾辨識原則，真正的醫生絕不會用網路影片叫患者停藥、買產品。「身體是自己的，任何用藥調整都必須回診，根據個人報告來決定，千萬別拿命去試AI影片裡的偏方。」

用AI影片尋「快速解方」恐成個人、公衛挑戰！看到這種應謹慎

根據事實查核中心資料顯示，國立陽明交通大學口腔組織工程暨生技材料研究所林宥成助理教授表示，醫學持續進步，很多研究也未有定論，因此醫師或學者談醫學研究一般態度保守，如果看到影片內容斬釘截鐵，又好像與日常經驗有落差，就可能有問題，勿馬上相信、轉傳。

台灣大學健康行為與社區科學研究所黃柏堯助理教授則指出，這類AI健康影片常把健康行為與風險之間複雜的因果關係，簡化成「只要做A就能達成B」。越多人依賴這些「快速解方」而不是專業醫療意見，可能造成錯誤飲食或自我傷害行為，甚至延遲就醫、錯過治療黃金期，對個人健康與公共衛生治理均構成挑戰。

【延伸閱讀】

「YT名醫」查無此人 精神科專家：AI影像恐不止長者上當

AI醫療雙面刃！專家示警：「AI幻覺」與偏差恐傷病友權益



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67254

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw