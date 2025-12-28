AI醫師散播不實訊息 衛福部要查「誰做的」！擬規定須揭露真實身分

衛福部擬對虛擬醫師頻道進行管理。資料照。廖瑞祥攝



近日Youtube出現一名自稱「陳志明醫師」開設的頻道，發布影片講述健康訊息，卻似是而非，經查竟是AI虛擬人物。對此，衛福部今（12/28）表示，將確認《醫師法》是否適用虛擬醫師，研擬頻道設置合法醫師身分的揭露機制。

在「陳志明醫師」頻道中，近日宣稱北榮研究發現，糖尿病元兇可能不是胰島素阻抗，而是腸道菌失衡，而患者經台大革命性細菌療法、補充特定益生菌後奇蹟康復。事實上，醫界並沒有這項研究，也沒有這種正規療法，台大及北榮更沒有陳志明醫師，網懷疑是AI生成。

衛福部長石崇良今對此發出文字說明，他表示，這個虛擬人物在頻道假借醫師名義散播醫學知識，違反《醫師法》、《醫療法》相關規定。

石崇良說明，按《醫師法》第7之2條規定，非領有醫師證書者，不得使用醫師名稱；違反者，依同法第28之2條處新台幣3萬元至15萬元以下罰鍰。

而《醫療法》第87條規定，廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告；同法第84條明訂，非醫療機構，不得為醫療廣告，違反者，依第104條處5萬元至25萬元以下罰鍰。

衛福部次長林靜儀受訪時進一步解釋，針對影音平台虛擬醫師問題，將採兩方面解決，雖然衛福部無法管理虛擬人物，但可對於影片製作者進行管理，如果藏鏡人是醫師，就要為影片言論負責；如果不是醫師，是一般民眾，就要研議是否適用《醫師法》等法規，衛福部將與法規會、數發部共同討論、解釋。

林靜儀舉例，在美國已有醫師會透過虛擬人物談論健康議題，但頻道說明欄會揭露真實的合格醫師身分，衛福部希望就此與數發部、YouTube合作，要求台灣的醫師頻道也設置合法醫師身分揭露機制。

