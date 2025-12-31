「AI醫師陳志明」頻道擁2.3萬訂閱涉詐 衛福部查藏鏡人將開罰

衛福部認定AI假醫師「陳志明」違反醫師法。（圖翻攝自YouTube）

AI「陳志明醫師」散布不實訊息亂象，衛福部強調，該案已通報數發部，並確認涉及詐欺等違法行為，除移除下架相關資訊，針對這類AI醫師，已違反醫師法，會交由地方衛生局裁罰，將追查背後藏鏡人，也就是帳號持有者依法開罰。

YouTube頻道「陳志明醫師」擁2.31萬名訂閱者，最高流量有15萬觀看次數，該頻道由一名虛擬為陳志明的醫師釋出多則醫療相關影片，近日宣稱台北榮總研究發現，糖尿病的元兇可能不是胰島素阻抗，而是腸道菌失衡引發胰島素阻抗；並說，患者接受台大醫院的革命性細菌療法、專業牙周病治療、補充特定益生菌後，奇蹟康復。

衛福部表示，釐清幕後製作者是否具醫師身分是保障民眾關鍵，將儘速確認醫師法是否適用虛擬醫師，研擬頻道設置合法醫師身分揭露機制。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，打詐是政府重要的任務，數發部則設有「網路詐騙通報查詢網」，民眾從不同管道查詢到，可能是詐騙就可以通報，數發部則把民眾描述的內容，依照主管機關分案、判定是否真正有詐欺問題的狀況，如果有就回報給數發部下架資料。

至於AI醫師事件，劉玉菁表示，這個狀況是「不是醫師卻自稱醫師」，並不是真的人，已經通報數發部，確實按照相關法規，認為有詐欺的成分，希望移除並下架錯假資料，同時希望能找出在YouTube申請這個帳號的人，並給予處罰，衛政單位處理的，是違反《醫師法》的處分，已交由地方衛生局處理。

日前衛福部次長林靜儀也表示，根據國內醫師法第7-2條規定，非領有醫師證書者不得使用醫師名義，以保障民眾權益。該頻道為虛擬人物，並非醫師，但背後藏鏡人是否為醫師，若不是，卻創造醫師身分，用以發表意見或評論，就違反《醫師法》。

