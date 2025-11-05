AI醫療應用夯 台美印尼3方專家集結印尼泗水分享科技醫療新知識
台灣、美國、印尼等3國專家，今（5）日在印尼泗水召開「國際醫療研討會」，吸引近3百名醫界人士和醫學生參加，是繼去年3方在泗水國際半導體研討會後，另一次國際協力的創舉。駐泗水辦事處長邱陳煜表示，今次研討會聚焦傳染性疾病及疫苗發展，包括肺結核和愛滋病的防治與管理，同時探討遠距醫療及AI應用的議題，分享各方的經驗和最新知識。
研討會由我國駐泗水辦事處結合美國駐泗水總領事館共同發起，雙方經過多次商議決定，以長期耕耘東爪哇地區的台大醫院雲林分院，與在地夥伴國立艾朗加大學及附設醫院合作推動，美國疾管局駐印尼辦公室隨後也加入，並從印尼實地接觸的案例中，尤其是肺部相關疾病，提供研討會的議題架構。
受到美國聯邦政府停擺影響，原定出席的美國駐泗水總領事葛林（Chris Green）、美國疾管局駐印尼主任梅莉醫師（Dr. Rebecca Merrill）及他們團隊都無法與會，但美方仍然熱心接洽美國相關企業如Becton Dickinson 、Cepheid等派遣醫衛專家擔任主講，提出生醫診斷和治療的觀點，讓其他夥伴和與會醫界人士參考，梅莉主任也在雅加達同步觀看直播。
台灣方則由台大醫院雲林分院團隊與會，遠距醫療中心主任張善涵醫師領軍，成員涵蓋感染、小兒、胸內、護理和國際醫療等科別的主治醫師和護理長，分別講述台灣在防治肺結核和愛滋病的經驗，以及居家護理的操作準則。
另外，廣達電腦也有2位副處長級專家隨團，在會中簡報該公司最新發展的遠距醫療器材和平台。
邱陳煜在會中強調，此次研討會台、美、印3方頂尖機構和專家匯聚，不僅是強強聯手，也開創三贏模式，影響深遠。印尼中央和東爪哇省政府都積極謀策提升在地醫療水準，以減少民眾赴海外醫療支出和不便，同時促進觀光醫療產業發展，研討會的成果或可提供若干啟示和創意思考，而台灣無疑是印尼發展醫療產業的最佳夥伴。
邱陳煜指出，台灣以醫療和高科技領域著稱，全民健保實用且普及，台灣獲Numbeo Index評選全球醫衛表現排名第一，台灣更是全球95%高端晶片和90% AI伺服器的生產國，台灣推動科技和醫療產業優勢對接，探索不同領域的交叉點和創新可能，此次廣達電腦公司專家們所主講的遠距醫療，搭配台大醫院雲林分院的應用經驗，展現出科技和醫療結合的廣闊發展潛力。
艾朗加大學副校長穆路（Muhammad Miftahussurur）在場特別感謝台灣和駐泗水辦事處的長期支持與合作；艾朗加大學附設醫院長納尤丁（Nasronudin）和視訊與會的台大醫院雲林分院副院長洪健清一致表示，本次國際交流的成果，可供印尼公衛政策參考，各國從Covid疫情中汲取教訓，傳染病無國界，攸關每一位地球公民的生命安全，沒有任何人可以置身事外，台、美、印3方攜手合作各展所長，有助打造更具防疫韌性的國際社群。
