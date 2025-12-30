AI醫療界線在哪？ 醫、法、學與產業專家探討臨床治理





【NOW健康 吳思奕／台北報導】由國泰綜合醫院與台灣醫事法律學會共同主辦，全國律師聯合會醫藥與健保法制委員會、台北市醫師公會、台北律師公會等學會及公會協辦之「2025台灣人工智慧及精準醫療之發展暨法治論壇」，於本月23日於國泰人壽大樓國際會議廳隆重舉行。此次論壇結合人工智慧、精準醫療、健康數據治理與法治制度等核心議題，邀請醫界、法界、學界及產業界專家齊聚一堂，深入探討AI技術快速進入臨床後所衍生的治理模式、法律責任與制度調適的挑戰。



跨領域對話 聚焦人工智慧在醫療臨床的應用與挑戰



國泰綜合醫院院長簡志誠表示，人工智慧（AI）的發展與應用正快速改變當前醫療服樣貌，然而醫界在應用科技的同時，也衍伸出治理、法律責任與資料運用等相關的重要課題。如何在創新發展與病人權益、醫療專業及法治保障之間取得平衡，是醫療機構與社會共同面對的挑戰。也期盼透過論壇跨領域對話與交流，為未來相關政策與制度發展，提供具體而務實的建議。

廣告 廣告



國立臺灣大學公共衛生學院教授陳秀熙以「精準醫療人工智慧治理模式」為主題，說明AI模型在公共衛生與臨床應用中的深度學習思維，以及如何建立個人化風險評估模式，並延伸探討元宇宙醫療隱私與安全需求。雲象科技董事長葉肇元則以「醫療AI開發及應用之法律相關議題」為主題，從產業實務角度分析AI產業自研發、落地應用期間的各種挑戰，並就台灣與英國特種個資使用及法規限制進行比較。



台灣健康數據治理挑戰 信任及透明原則為關鍵



國立政治大學助理教授劉汗曦則以「台灣健康數據治理的現況與挑戰」為主題，解析資料共享、隱私保護與法制設計的難題，應透過信任及透明原則作為數據治理關鍵；臺北市立萬芳醫院實證醫學中心主任陳杰峰亦分享「動態實證臨床指引之發展」，以實務案例說明如何將最新實證即時導入臨床決策，並以「持續監測證據」及「快速更新建議」做成常態流程的指引。



此次論壇不僅僅是學術交流，更是制度前瞻相當重要的一步，期盼透過跨專業機構間的合作，持續為台灣人工智慧與精準醫療的發展，建立創新、安全並符合人權保障的社會環境。



# 首圖來源／國泰綜合醫院



更多NOW健康報導

▸冬季好發泌尿疾病！男女大不同 醫提醒預防黃金三原則

▸早上腰部僵硬、無法後仰！ 下背「鈍痛」恐小面關節症候群