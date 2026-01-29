AI重建逝者身影 「數位復活」引發慰藉或問題爭議

《公視主題之夜SHOW》本週五播出紀錄片《數位永生：復活的愛》。（公視提供）

《公視主題之夜SHOW》本週五（1/30）晚間10點將播出紀錄片《數位永生：復活的愛》(Eternal You)，記錄多家AI新創公司如何運用演算法與VR（虛擬實境）技術重建逝者的虛擬替身，讓生者與「復活」的親人互動。主題論壇《你願意在死後被「數位復活」嗎？》由精神科醫師鄧惠文主持，邀律師蔡孟翰與21位公民來賓，共同探討「數位復活」背後的倫理難題。

紀錄片中，韓國電視台製作實境節目，讓一位母親透過數位技術與過世小女兒再次相會，完成道別心願，看似溫馨的畫面卻引發「哀悼成為科技產品」的情感震盪與倫理挑戰。對此，主持人鄧惠文有感而發地驚呼：「我想想其實滿毛骨悚然的！假設用數位方式把我錄過的節目、講過的話全部變成一個數位的我，你們去問它，它回答了問題，我要不要負責呢？」 節目透過5個情境題讓公民來賓們思考「數位復活」的倫理問題與影響，結果超過半數表示「不會想數位復活親人」，認為這項技術無法彌補時空錯置，創造的都是自己的慾望跟想像，擔憂潛在的情感與倫理風險。但也有人認為，善用此技術能彌補現實中無法再次與親人對話的遺憾。

《公視主題之夜SHOW》主題論壇《你願意在死後被「數位復活」嗎？》由精神科醫師鄧惠文主持。（公視提供）

護理師Elisa擔憂：「我擔心當我被數位復活，我愛的人要一直透過數位的我維持思念，可能會造成他在日常生活沒有辦法翻頁，一直卡在那邊。」學生兔兔從個資安全角度提出疑慮：「資料在別人手上就是不安全的，也擔心數位復活是否真的是自己的想法，即使過世後我也不希望因某些關係讓別人誤會」。 律師蔡孟翰對此指出，社群帳號等數位資產已成為新型態的「數位遺產」，但目前國際法律發展尚不成熟。美國已有數位資產代理人法，允許生前指定代理人處理身後數位財產，但若未指定，最終將由平台依使用者條款決定帳號處理方式，他提醒民眾應留意與平台間的契約關係。

更多公民論壇錄影資訊與節目詳情，請至「公視主題之夜SHOW」臉書粉絲專頁查詢。

