AI金童組合傳變數？輝達最新晶片「1原因」被嫌棄 《路透》：OpenAI正尋替代方案

AI熱潮中最受矚目的「金童組合」OpenAI、輝達，傳出現微妙裂痕。示意圖。（翻攝自photoAC）

AI熱潮中最受矚目的OpenAI、輝達「金童組合」傳出現微妙裂痕。據《路透》指出，有知情人士指出，OpenAI對輝達（NVIDIA）部分最新一代AI晶片的表現並不滿意，自去年起已開始低調尋找替代方案，與Cerebras、Groq等業者接觸，這項策略讓雙方原定的千億美元投資案也因產品路線調整而延宕，也為AI晶片競局投下一顆震撼彈。

根據《路透》報導，有8名知情人士指出，OpenAI 在去年就已著手評估輝達AI晶片以外的選項，關鍵原因並非訓練大型模型，而是「推論（inference）」階段的效能問題，傳出原因是即便輝達在訓練晶片領域仍具壓倒性優勢，但在部分特定應用場景下，OpenAI對其最新硬體的回應速度並不滿意。據分析師指出，推論是指AI模型在實際回應使用者提問時的運算過程，這快速成為AI競爭的新戰場。

廣告 廣告

去年6月，輝達曾宣布計畫對OpenAI投入高達1000億美元（約新台幣3.15兆元），不過如今因事件談判卻一再延宕。期間，OpenAI已與AMD等業者接觸，估可與輝達GPU正面競爭的替代方案。對此，輝達執行長黃仁勳近日則淡化外界對雙方關係緊張的揣測，稱相關說法「荒謬」，並再次重申輝達仍計畫對 OpenAI進行大規模投資。

據報導，新創公司Cerebras最終選擇與OpenAI簽署商業合作，而Groq則在與OpenAI洽談期間，吸引投資人給出約140億美元（約新台幣4422.4億元）估值，但輝達隨即以全現金、非獨家方式取得Groq技術授權，並延攬其晶片設計人才，等同提前卡位這條新賽道。但相關市場消息傳出後，OpenAI CEO奧特曼（Altman）則隔空反駁，讚揚輝達的AI晶片。

更多鏡週刊報導

袁惟仁病逝昔外遇13年！陸元琪產後遭小三逼退位 婚外情對象被起底曝光

拍抖音暗示槍殺高市早苗！自稱台灣女生「23歲女演員」身分疑遭起底 網驚：是國中學姊

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開