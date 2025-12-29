AI錢潮來了！全球AI支出7年增3倍 ChatGPT卻不再獨強

生成式AI市場迅猛成長，ChatGPT卻不再一家獨大。（圖／下載自免費圖庫Pixabay）

市調機構Counterpoint預估，全球消費者在生成式 AI上的支出，預計在2030年上看6,990億美元，年複合成長率高達21％，ChatGPT雖然用戶數最大，可是Google、微軟的每月活躍用戶數成長性將遠勝ChatGPT。然而，即便消費者願意花錢購買AI服務，不過該機構也説，AI產業懸而未決的問題是，市場對生成式AI需求猛力成長，是否足以合理化對AI前所未見的天價投資。

生成式AI蔚為流行，不僅取代搜尋引擎，也成為許多人做簡報、就醫、寫程式、寫作業、摘要的利器，主流的生成式AI如OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini都已經推出收費方案，個人用戶都是每個月20美元起跳。在付費用戶數成長下，2025年比2024年的AI支出大幅躍進，Counterpoint預期，將自 2024年的2,250億美元開始起飛，到了2030年，全球對AI的支出將上看6,990億美元，年複合成長率高達21％。

全球AI支出預估表（2024年～2030年）（圖／Counterpoint）

生成式AI不只可以生成文字，也可以生成圖片、影片，然而Counterpoint認為，聊天機器人平台依然是目前生成是AI應用成長最快的類別，全球AI聊天機器人平台的每月活躍用戶（MAUs）預計將於2030年突破 50 億人、進一步推升AI軟體市場成長，同時，個人助理與內容生成工具亦將成為帶動整體市場擴張的重要動能。

ChatGPT雖然現有的用戶數最大，可是隨著ChatGPT模型能力不再有壓倒性優勢、OpenAI欠缺完整的生態系統，都讓Counterpoint預期，Google、微軟在在2030年底前，每月活躍用戶數成長性將遠勝ChatGPT。

Counterpoint也認為，未來幾年，AI硬體支出仍將維持強勁表現，但最終能否建立成功且可持續的AI生態系，關鍵仍在於軟體支出的成長，雖然我們預期 AI 軟體市場在未來五年將大幅擴張，但短期內勢必會出現明顯的贏家與輸家。

生成式 AI正快速從高階功能轉變為大眾市場的標準配備，儘管高階智慧型手機在 2030年前仍將持續是生成式AI主要營收來源，但出貨量成長動能已逐步轉向中階裝置，顯示AI能力正加速普及化，另一方面，筆電、XR裝置及AI原生裝置等新型態產品，雖然目前市場規模仍小，卻被視為下一波成長前沿，將逐步拓展智慧型手機以外的AI硬體生態系。



