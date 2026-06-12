AI鏈喊電力！台積電魏哲家：土地、水電、人才都缺

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全台首座半導體供應鏈專區正式進駐屏東，今（12日）舉行動土典禮，魏哲家也親自出席。魏哲家表示，隨著全球半導體需求持續擴大，產業面臨的不只是土地、水電等資源問題，更大的挑戰其實是人才短缺。而在AI浪潮推升產業用電需求下，「電力供應」也成為企業界最關注的議題之一。

台積電董事長魏哲家：「上個月我還在想，水怎麼辦，要不要啟動水車，我們一直都有做準備。還好後來下了大雨，而且剛剛總統也跟我說，他有一個很遠大的計畫，要把所有水庫串聯在一起。那我以後可能就不用再講土地、水電會缺的問題了，不過我還是缺人才。」

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語帶幽默，魏哲家現身屏東半導體供應鏈專區動土典禮。原本已安排赴美處理公務的他，因總統邀請，特地調整行程親自出席。

台積電董事長魏哲家：「其實所有公司都離不開半導體。未來半導體的需求只會持續成長，而且是長遠的需求，因此我們對半導體產業的要求會越來越高，而台灣一定是最重要的地方。」

全台首座半導體供應鏈專區正式落腳屏東，總投資金額超過82億元，由台積電統籌規劃，目前已有12家廠商確定進駐，預估每年可創造約360億元產值，並提供超過5,400個就業機會。不只是台積電，面對AI產業快速發展，各大企業也積極布局，但首要課題仍是穩定供電。

金仁寶集團總裁許勝雄：「政府也承諾到2034年不會有缺電問題，我們當然期待如此，因為未來電力需求只會越來越大。」

宏碁董事長陳俊聖：「電力議題一定是所有產業都需要面對和討論的問題，這個問題我們沒有辦法迴避。」

AI供應鏈重量級企業領袖幾乎異口同聲關注電力議題，也期待政府承諾在2034年前維持穩定供電，能夠真正落實。

鴻海董事長劉揚偉：「目前世界各地推動科學園區及相關產業聚落，都受到非常大的歡迎。」

如今電力已不只是民生需求，更直接關係到國家競爭力。經濟部近期召開經濟發展諮詢會議，廣泛聽取產業界意見，希望透過完善的基礎建設與政策規劃，支撐台灣未來產業發展需求，持續鞏固全球科技供應鏈的重要地位。

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