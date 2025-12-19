AI鏈支撐費半台積電反彈走揚！ 投信：聖誕節前與年底結帳短線情緒偏向保守

台股示意圖。資料照



聖誕節前科技股反彈，費半和台積電ADR齊揚，台灣出口動能持續創高，11月出口金額達640.5 億美元、年增率高達56%，創2010年6月以來新高，其中電子零組件與資通訊產品同步改寫歷史紀錄，反映 AI 應用、消費性電子旺季與零組件價格回升的多重支撐。即便先前受對等關稅影響較深的機械出口亦明顯回溫，創 2022 年底以來新高，出口地區以美國為主要成長引擎，中國與歐洲亦同步回升。

聯邦投信，台灣經濟仍呈現「外熱內溫」格局，在AI需求支撐下出口維持強勁，央行已表態因經濟動能穩健，短期不會啟動降息，利率政策預期按兵不動。

台股方面，加權指數維持高檔震盪，盤中波動放大，主要反映國際科技財報消息引發市場對AI相關族群評價面的疑慮，加上臨近聖誕假期與年底結帳因素，使短線情緒偏向保守。

法人表示，在第三季財報與 11月營收公布告一段落後，基本面題材暫歇，短期行情主要由籌碼面、消息面與市場情緒主導，並非實質多空趨勢反轉，投資人宜避免追高殺低。從結構面來看，台灣GDP表現亮眼，2024年成長率已達5.27%，主計處預估2025年全年可望進一步提升至7.37%，但成長集中於電子產業，傳統產業仍相對低迷，產業分歧明顯。

法人指出，AI 需求已由核心晶片延伸至周邊零組件，帶動記憶體、銅箔基板、被動元件、高階PCB與材料族群出現供不應求，電子產業整體營收維持高檔。後續在雲端業者與AI平台持續擴大資本支出下，供應鏈出現良性輪動，資金由單一族群擴散至雲端設備、網通與記憶體等次產業。整體而言， AI需求外溢支撐產業景氣，台股維持偏多震盪格局。聯邦投信表示，聯邦精選科技基金聚焦半導體、AI與關鍵科技次產業，透過主動選股掌握結構性成長契機，在波動環境中協助投資人布局中長期科技成長機會。

