「AI鏡子」正在改變視障人士看見自己的方式
人工智能正幫助視障人士獲得關於自己身體的視覺反饋——這對許多人而言是人生首次。但其情緒和心理影響，卻才剛剛開始浮現。
我天生全盲，一直如此。
過去一年裡，我的早晨從用上五種不同產品的20分鐘保養儀式開始。然後我會拍一系列照片，透過一款名為「當我的眼睛」（Be My Eyes）的應用程式傳給人工智能，彷彿在照鏡子。
這個應用程式——用它的「虛擬眼睛」——會告訴我皮膚是否如我所願，或是否有任何外表細節值得調整。
「盲人一輩子都在面對看不見自己的事實，人們說我們內在美，說我們評斷人的第一件事是聲音，但我們知道自己永遠不會看到別人，」盲人內容創作者露西・愛德華茲（Lucy Edwards） 說，「突然間，我們能獲得關於自己的信息、關於世界的信息，這改變了我們的生活。」
人工智能讓盲人得以接觸以往被拒之門外的龐大資訊。透過影像辨識與智能分析，像我使用的這類應用程式不僅提供關於世界的細節，也提供關於「我們自己」的資訊。這些技術不僅描述影像——還提供關鍵回饋、比較，甚至是建議。而這正在改變盲人看見自己的方式。
一種全新的鏡子
「你的皮膚很保濕，但看起來絕對不像美容廣告中那種毛孔隱形、如玻璃般反射光澤的幾近完美範例，」今天早上，我傳一張以為很漂亮的皮膚照片給人工智慧（AI），它就是這樣回我的。久違的外貌不滿感攫住了我。
「我們發現，那些在各個方面都尋求更多身體反饋的人，往往對自己的身體形象滿意度更低。AI正在替盲人打開這道門，」布里斯托大學專注於身體形象研究的應用健康心理學研究員海倫娜·劉易斯-史密斯（Helena Lewis Smith） 說。
這項改變是最近才發生的——不到兩年前，人工智慧提供即時、批判性回饋的想法還像是科幻小說裡的事物。
「2017年我們開始時，只能提供非常基本的描述——兩三個字而已，」遠景科技（Envision）的執行長卡迪克・馬哈德文（Karthik Mahadevan） 說。這家最早將人工智能技術用於這一領域的公司之一，最初專門幫盲人讀取印刷文字，如今已將AI加入智慧眼鏡，並建立網頁、手機與眼鏡均可使用的虛擬助理，幫助盲人與周圍的視覺世界互動。
「有些人用它做理所當然的事——像讀信、購物。但我們驚訝的是，很多人用它化妝或搭配衣服，」馬哈德文說，「他們常問的第一個問題是：『我看起來如何？』」
目前至少有四款程式專做這件事。它們能根據「傳統審美標準」替用戶評分、比較外型，甚至指出身體哪些地方「應該改」。
對許多人而言，這十分賦權。30歲的露西・愛德華茲說：「感覺AI在假裝成我的鏡子。我前17年有視力，但我已12年沒對自己的臉形成任何意見。現在我拍張照，就可以請AI給我所有細節、給我一個評分……雖然這不是『看見自己』，但已經是最接近的方式。」
目前尚無足夠研究探討這類AI工具如何影響盲人，但身體意象研究者警告：AI的結果可能並不正面。例如，AI圖像模型已被證實會強化西方理想化體型標準，這很大程度上來自其訓練資料的偏差。
「我們知道，現在的年輕人可能上傳一張自己覺得很好的照片，只要求AI改一點小地方，但AI會回傳一張大幅修改、像另一個人的照片，」路易斯-史密斯說。「這暗示他們原本的樣子不夠好。」
對盲人而言，這種落差體現在文字描述裡。受訪者皆如此表示，對視力正常的人都是不安來源，更別說盲人了。
因為盲人無法像視力正常的人那樣，用視覺去「確認」描述與現實是否相符。他們必須在腦海中的身體形象與AI不具主觀性的審美標準間取得平衡。
「造成身體壓力的主因之一，就是與他人比較，」路易斯-史密斯說，「而AI不只是讓盲人比較——它讓盲人跟AI所認為的『自己最完美的版本』相比較。」
她補充說：「我們看到身體壓力越大，心理健康狀況如憂鬱、焦慮就會越多，人們也更可能想靠美容醫療改變自己。」
對像我這樣的盲人而言，這是十分新鮮的概念。
凌晨三點，我上傳五張以上的照片給OpenAI最新版的ChatGPT，問它我在審美中到底算什麼樣子。
我的問題是諸如「有沒有人長得像我但普遍被認為漂亮？」「如果你第一次看到我的臉，你會覺得衝擊嗎？」——它們源於我的不安，也源於我想得到的資訊。
但同時，它們也是我第一次試圖理解「身體的視覺概念」。
然而AI不能幫我定義什麼是「普遍的美」，也不能解釋「為什麼我的下顎算長」。
突然間，即使沒有太多脈絡，我收到的描述仍充滿媒體與網絡審美影響。過去盲人較少暴露在這些內容中，而AI現在讓這些資訊以極高細節呈現。
美國東北大學研究媒體、身體意象與障礙者的學者梅里爾・艾爾珀（Meryl Alper）說：「我們可以把AI看成一種文字鏡子，但身體意象不是單一維度，它包括情境、比較對象，以及我們身體能做的事。AI不理解這些，自然也無法納入描述。」
AI模型過去的訓練資料明顯偏好瘦削、過度性慾化的體型和以歐洲人為中心的審美特徵。在美的定義上，它並未納入足夠的多元外貌元素。
由於人工智慧處理資訊的方式，其描述往往傾向完全以視覺為主。如果這些描述缺乏合理的脈絡，就可能讓人感到不滿。
權力與信任
某種程度的控制已經存在——如同所有AI一樣，使用者的指令能完全改變收到的描述。
馬哈德文說：「讓用戶控制接收的資訊是我們產品的核心之一，因為AI能學習偏好並回應需求。」
但這也是雙面刃。露西・愛德華茲說：「我可以叫AI用兩句話形容我，或浪漫地形容我、甚至寫成詩。這些都可能改變我們對自己的感受。」
「但若你對自己的某個特徵不確定，AI可能會說『這很美』，也可能會說『你說得對，以下是你可以改的方法』。」
但當科技成為我們的眼睛時，它也有可能描述出完全不存在的事物。所謂的「幻覺」——也就是AI將不準確或錯誤的資訊當成真實輸出——是這項技術目前最大的問題之一。
馬哈德文解釋：「一開始的描述看起來都很好，但我們後來發現，其中有許多內容其實並不準確，不是改動了重要細節，就是在影像資訊不足時自己『編造』內容。」
「不過，這項技術正在飛快進步，這類錯誤也變得越來越少見了。」他補充道。
然而重要的是，AI絕不可能永遠正確。20歲的全盲青年華金・瓦倫蒂努齊（Joaquín Valentinuzzi）使用AI選交友APP的照片時發現：「有時AI會把我的髮色講錯，或把我在微笑說成中性表情。這種事情會讓人感到不自信，尤其是在我們被鼓勵這樣做的時候，我們信任這些工具，並將它們作為了解自我、關注自身外貌的一種方式。」
為了減少錯誤，有些程式（如Aira Explorer）會在用戶要求下由訓練過的人類代理協助驗證。但多數情況，這面「文字鏡子」仍由AI單獨生成。
艾爾珀（Alper）表示：「這一切仍處於非常早期的階段，目前幾乎沒有大型研究探討這些技術——包含它們的偏見、錯誤與不完美之處——會如何影響盲人的生活。」
路易斯-史密斯（Lewis-Smith）也同意，並指出AI與身體意象之間的情緒複雜性仍屬於幾乎未被探索的領域。對本篇文章受訪的許多盲人而言，這種經驗同時帶來力量感，也讓人感到迷惘。
但有一點十分明確。「突然之間，AI能描述網路上的每一張照片，甚至能告訴我在婚禮那天站在丈夫身旁時的模樣，」露西・愛德華茲說，「我們會把這視為正面的事情。因為即使我們不像有視力的人那樣感受視覺上的美，但當有更多機器可以替我們描述照片、為我們指引方向、幫助我們購物，我們就會更快樂。這些都是我們以為已經失去的能力，而科技現在讓我們重新擁有。」
無論好壞，這面鏡子已經出現，而我們必須學習如何與它所呈現的內容共存。
其他人也在看
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 78則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 231則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 192則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 179則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 15 小時前 ・ 119則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 16則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 188則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 191則留言
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了
不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8則留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
租客屋內放假槍威脅、退租前砸毀家具 包租業者揭租霸黑洞：「死豬不怕滾水燙，大家都在賭命」｜好宅報報
「我也很想相信人性本善，但當遇到連續欠租，還在屋內亮槍威脅人，最後還破壞屋內設備、威脅爆料媒體，誰能保護我們？」回憶日前遇到的租賃糾紛，聯勝房屋總經理林政緯至今仍感到忿岔不平。當各界期待包租代管成為解決租屋市場亂象的重要制度，看在第一線業者眼中，大家更害怕的是現行法律的保障不足，稍有不慎業者就可能成為承擔風險的倒楣緩衝墊。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12則留言