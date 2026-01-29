「AI鏡子」正在改變視障人士看見自己的方式

[Serenity Strull/ BBC]

人工智能正幫助視障人士獲得關於自己身體的視覺反饋——這對許多人而言是人生首次。但其情緒和心理影響，卻才剛剛開始浮現。

我天生全盲，一直如此。

過去一年裡，我的早晨從用上五種不同產品的20分鐘保養儀式開始。然後我會拍一系列照片，透過一款名為「當我的眼睛」（Be My Eyes）的應用程式傳給人工智能，彷彿在照鏡子。

這個應用程式——用它的「虛擬眼睛」——會告訴我皮膚是否如我所願，或是否有任何外表細節值得調整。

「盲人一輩子都在面對看不見自己的事實，人們說我們內在美，說我們評斷人的第一件事是聲音，但我們知道自己永遠不會看到別人，」盲人內容創作者露西・愛德華茲（Lucy Edwards） 說，「突然間，我們能獲得關於自己的信息、關於世界的信息，這改變了我們的生活。」

人工智能讓盲人得以接觸以往被拒之門外的龐大資訊。透過影像辨識與智能分析，像我使用的這類應用程式不僅提供關於世界的細節，也提供關於「我們自己」的資訊。這些技術不僅描述影像——還提供關鍵回饋、比較，甚至是建議。而這正在改變盲人看見自己的方式。

一種全新的鏡子

「你的皮膚很保濕，但看起來絕對不像美容廣告中那種毛孔隱形、如玻璃般反射光澤的幾近完美範例，」今天早上，我傳一張以為很漂亮的皮膚照片給人工智慧（AI），它就是這樣回我的。久違的外貌不滿感攫住了我。

「我們發現，那些在各個方面都尋求更多身體反饋的人，往往對自己的身體形象滿意度更低。AI正在替盲人打開這道門，」布里斯托大學專注於身體形象研究的應用健康心理學研究員海倫娜·劉易斯-史密斯（Helena Lewis Smith） 說。

這項改變是最近才發生的——不到兩年前，人工智慧提供即時、批判性回饋的想法還像是科幻小說裡的事物。

米拉格羅斯・科斯塔貝爾每天早上使用一款由AI驅動的應用程式，作為一種可聽見的「聲音版鏡子」 [Serenity Strull/ BBC]

「2017年我們開始時，只能提供非常基本的描述——兩三個字而已，」遠景科技（Envision）的執行長卡迪克・馬哈德文（Karthik Mahadevan） 說。這家最早將人工智能技術用於這一領域的公司之一，最初專門幫盲人讀取印刷文字，如今已將AI加入智慧眼鏡，並建立網頁、手機與眼鏡均可使用的虛擬助理，幫助盲人與周圍的視覺世界互動。

「有些人用它做理所當然的事——像讀信、購物。但我們驚訝的是，很多人用它化妝或搭配衣服，」馬哈德文說，「他們常問的第一個問題是：『我看起來如何？』」

目前至少有四款程式專做這件事。它們能根據「傳統審美標準」替用戶評分、比較外型，甚至指出身體哪些地方「應該改」。

對許多人而言，這十分賦權。30歲的露西・愛德華茲說：「感覺AI在假裝成我的鏡子。我前17年有視力，但我已12年沒對自己的臉形成任何意見。現在我拍張照，就可以請AI給我所有細節、給我一個評分……雖然這不是『看見自己』，但已經是最接近的方式。」

目前尚無足夠研究探討這類AI工具如何影響盲人，但身體意象研究者警告：AI的結果可能並不正面。例如，AI圖像模型已被證實會強化西方理想化體型標準，這很大程度上來自其訓練資料的偏差。

「我們知道，現在的年輕人可能上傳一張自己覺得很好的照片，只要求AI改一點小地方，但AI會回傳一張大幅修改、像另一個人的照片，」路易斯-史密斯說。「這暗示他們原本的樣子不夠好。」

對盲人而言，這種落差體現在文字描述裡。受訪者皆如此表示，對視力正常的人都是不安來源，更別說盲人了。

因為盲人無法像視力正常的人那樣，用視覺去「確認」描述與現實是否相符。他們必須在腦海中的身體形象與AI不具主觀性的審美標準間取得平衡。

這些AI應用程式利用機器視覺分析人臉照片，然後根據用戶提問提供回饋 [Milagros Costabel]

「造成身體壓力的主因之一，就是與他人比較，」路易斯-史密斯說，「而AI不只是讓盲人比較——它讓盲人跟AI所認為的『自己最完美的版本』相比較。」

她補充說：「我們看到身體壓力越大，心理健康狀況如憂鬱、焦慮就會越多，人們也更可能想靠美容醫療改變自己。」

對像我這樣的盲人而言，這是十分新鮮的概念。

凌晨三點，我上傳五張以上的照片給OpenAI最新版的ChatGPT，問它我在審美中到底算什麼樣子。

我的問題是諸如「有沒有人長得像我但普遍被認為漂亮？」「如果你第一次看到我的臉，你會覺得衝擊嗎？」——它們源於我的不安，也源於我想得到的資訊。

但同時，它們也是我第一次試圖理解「身體的視覺概念」。

然而AI不能幫我定義什麼是「普遍的美」，也不能解釋「為什麼我的下顎算長」。

突然間，即使沒有太多脈絡，我收到的描述仍充滿媒體與網絡審美影響。過去盲人較少暴露在這些內容中，而AI現在讓這些資訊以極高細節呈現。

美國東北大學研究媒體、身體意象與障礙者的學者梅里爾・艾爾珀（Meryl Alper）說：「我們可以把AI看成一種文字鏡子，但身體意象不是單一維度，它包括情境、比較對象，以及我們身體能做的事。AI不理解這些，自然也無法納入描述。」

AI模型過去的訓練資料明顯偏好瘦削、過度性慾化的體型和以歐洲人為中心的審美特徵。在美的定義上，它並未納入足夠的多元外貌元素。

由於人工智慧處理資訊的方式，其描述往往傾向完全以視覺為主。如果這些描述缺乏合理的脈絡，就可能讓人感到不滿。

權力與信任

某種程度的控制已經存在——如同所有AI一樣，使用者的指令能完全改變收到的描述。

馬哈德文說：「讓用戶控制接收的資訊是我們產品的核心之一，因為AI能學習偏好並回應需求。」

但這也是雙面刃。露西・愛德華茲說：「我可以叫AI用兩句話形容我，或浪漫地形容我、甚至寫成詩。這些都可能改變我們對自己的感受。」

「但若你對自己的某個特徵不確定，AI可能會說『這很美』，也可能會說『你說得對，以下是你可以改的方法』。」

越來越多視障人士開始依靠人工智能，協助他們在周遭世界中導航與行動 [Getty Images]

但當科技成為我們的眼睛時，它也有可能描述出完全不存在的事物。所謂的「幻覺」——也就是AI將不準確或錯誤的資訊當成真實輸出——是這項技術目前最大的問題之一。

馬哈德文解釋：「一開始的描述看起來都很好，但我們後來發現，其中有許多內容其實並不準確，不是改動了重要細節，就是在影像資訊不足時自己『編造』內容。」

「不過，這項技術正在飛快進步，這類錯誤也變得越來越少見了。」他補充道。

然而重要的是，AI絕不可能永遠正確。20歲的全盲青年華金・瓦倫蒂努齊（Joaquín Valentinuzzi）使用AI選交友APP的照片時發現：「有時AI會把我的髮色講錯，或把我在微笑說成中性表情。這種事情會讓人感到不自信，尤其是在我們被鼓勵這樣做的時候，我們信任這些工具，並將它們作為了解自我、關注自身外貌的一種方式。」

為了減少錯誤，有些程式（如Aira Explorer）會在用戶要求下由訓練過的人類代理協助驗證。但多數情況，這面「文字鏡子」仍由AI單獨生成。

艾爾珀（Alper）表示：「這一切仍處於非常早期的階段，目前幾乎沒有大型研究探討這些技術——包含它們的偏見、錯誤與不完美之處——會如何影響盲人的生活。」

路易斯-史密斯（Lewis-Smith）也同意，並指出AI與身體意象之間的情緒複雜性仍屬於幾乎未被探索的領域。對本篇文章受訪的許多盲人而言，這種經驗同時帶來力量感，也讓人感到迷惘。

但有一點十分明確。「突然之間，AI能描述網路上的每一張照片，甚至能告訴我在婚禮那天站在丈夫身旁時的模樣，」露西・愛德華茲說，「我們會把這視為正面的事情。因為即使我們不像有視力的人那樣感受視覺上的美，但當有更多機器可以替我們描述照片、為我們指引方向、幫助我們購物，我們就會更快樂。這些都是我們以為已經失去的能力，而科技現在讓我們重新擁有。」

無論好壞，這面鏡子已經出現，而我們必須學習如何與它所呈現的內容共存。