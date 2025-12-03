AI鐵板燒主廚準備進店開炒！聖誕節前問世「在這能吃到」速度比師傅更快
記者李育道／台北報導
交通部觀光署「2025觀光產業數位博覽會－台北場」昨（2）日在松菸五號倉庫登場，匯集35家科技品牌與新創團隊，透過「政策引導」與「跨域媒合」，協助觀光及餐飲業導入AI與IoT解決方案，盼在缺工壓力下重建長期可運作的數位體質。展場中最受矚目的亮點之一，便是卡德爾（7675）為彡食亭鐵板燒打造的「AI智慧鐵板燒主廚」。
工業級AI首度走進餐廳 高麗菜碎葉竟比牛排更難料理
卡德爾總經理王岡凌表示，傳統無論在中國或海外市場，多以「鐵板溫度＋加熱秒數」判斷食材熟度，但實際誤差極大，因為不同肉品、魚肉的厚度、長度與含水量都不同，各家冰箱溫度更不一致，「你沒辦法用50度、250度煎3分鐘就保證熟。」因此，這台機器人完全棄用「時間法」，改以「感測＋視覺」模式判定熟度。兩隻手臂會用鏟子壓住一側，再以探針戳壓另一側，模擬家庭主婦煎魚時用筷子確認中心熟度的方式；鏡頭則透過紅外線監測溫度、觀察色澤變化，再綜合血紅素含量與顏色飽和度，推算牛排的三分、五分或全熟狀態。
王岡凌強調，這套技術來自卡德爾過去在汽車與食品工廠使用的深度感測模型，「這是第一次真正把工業級 AI 移植到日常餐廳裡。」目前除彡食亭外，另有業者洽談導入。他指出，這款機器人外型雖不如協作型機械手臂精緻，但速度遠超一般協作型，「大概快十倍，一秒鐘能移動12公尺，換算起來有五、六十公里的速度」。因此在高溫拋鍋、炒牛肉、炒羊肉時，速度比師傅快得多，且不會手酸、不會疲倦。
負責研發的工程師補充，開發難度最高的其實不是速度，而是「動作的優雅與流暢度」。鐵板燒開放式料理中，所有動作都在客人眼前，因此不能僵硬突兀，需像真人一樣自然翻動、下食材。他們在每條動作軌跡上花大量時間調整，讓機器人料理過程看起來更乾淨俐落。工程師也透露，葉菜類比肉類更難處理，尤其是高麗菜碎葉散落、受氣流影響的位置難以預測，需要以更多AI視覺判斷模組協助追蹤碎片，確保每一份菜都能被完整翻動與加熱。「要做到比人更準確，其實比想像中的複雜。」
聖誕節前在這能吃到機器人料理 速度比人還快
彡食亭鐵板燒楊老闆表示，導入機器人並非單純因為缺工，雖然品牌從創立之初就希望做「升級版」的鐵板燒連鎖，但實際試算後發現導入 AI 機器人確實能大幅減少人力壓力。他透露，依照門市配置與現有作業流程評估，一套系統可節省約9位廚師的人力需求，在人力越來越難找的情況下，這樣的效果對連鎖品牌營運至關重要。
楊老闆透露，這台機器人將率先在永和公園店實際運作，有望在聖誕前導入，預計負責套餐中的豆芽菜與高麗菜等固定配菜，主餐仍由廚師掌控，「速度一定比人快，而且機器不會累，你要營業到凌晨也可以，品質還會非常穩定。」他認為，永和商圈長輩不少，但反而對新事物接受度高，「他們都很捧場，也很期待看到機器人下去炒菜。」
至於成本，他坦言這是一筆「超過百萬元」的長期投資，但非常值得，「我以前在大陸工廠做製造業，深知自動化能維持品質，也能穩定人力，不會受請假或情緒影響。」他說，年輕世代不再願意投入勞力密集產業，未來人力缺口勢必更嚴重，投資AI是不可避免的趨勢。
大家最關心的是否會因省人力而調降餐點價格？楊老闆表示，目前套餐價格180～500 元屬平價區間，未來若有調整，可能會採取「10% 機器人服務費」的方式呈現，但不會大幅提高主餐價格「消費者現在吃飯要的是穩定、乾淨、品質一致。誰來操作都能做出同樣的味道，這就是機器人最大的價值。」
