AI門神立大功！北港武德宮幹部辦公室火警 主委跨海監控、10分鐘內控制火勢

AI門神立大功！北港武德宮幹部辦公室火警，「AI智慧防護系統」第一時間示警，加上廟方人員與消防隊的迅速連動，火勢在10分鐘內獲得控制，不僅人員全數平安，主殿更是完好無損，感謝各界信眾的關心與消防英雄的辛勞。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林北港知名財神祖廟「武德宮」於今（5）日清晨傳出火警。幸賴宮廟斥資導入的「AI智慧防護系統」第一時間示警，加上廟方人員與消防隊的迅速連動，火勢在10分鐘內獲得控制，不僅人員全數平安，主殿更是完好無損。信眾聽聞消息紛紛感嘆：「真的是武財公保佑！」

AI門神立大功！北港武德宮幹部辦公室火警，「AI智慧防護系統」第一時間示警，加上廟方人員與消防隊的迅速連動，火勢在10分鐘內獲得控制，不僅人員全數平安，主殿更是完好無損。信眾聽聞消息紛紛感嘆：「真的是武財公保佑！」（圖／記者洪佳伶攝）

今日清晨5時30分，武德宮機房及幹部辦公室因充電器與鋰電池故障突然起火。人在日本奈良的主委林安樂表示，他在台灣時間5點30幾分被手機警訊嚇醒，發現AI系統廠商立達軟體已觸發煙霧預警並回報火情。

林安樂主委指出：「AI系統非常專業，在火勢轉劇前一分鐘便偵測到煙霧，並依序通知櫃檯、總幹事及我本人。雖然我人在國外，但透過監控系統能第一時間掌握戰況並隔海指揮，這對決策速度至關重要。」

AI門神立大功！北港武德宮1樓右後方幹部辦公室10分鐘內控制火勢。廟方表示，目前除針對受損辦公室進行整頓，感謝各界信眾的關心與消防英雄的辛勞。（圖／記者洪佳伶攝）

除了科技輔助，武德宮傳承近50年的「夜間值更」傳統也發揮作用。大夜班同仁在獲報後一分鐘內即持滅火器趕抵現場，雖因鋰電池爆炸導致火勢迅速蔓延，但同仁果斷於5時36分通報消防隊。

雲林縣消防局第三大隊長陳岳謄表示： 「消防隊於獲報後8分鐘內抵達現場，出動各式消防車8部、人員18名。抵達時發現起火點為1樓右後方幹部辦公室，2樓受煙燻影響，經部署水線灌救，火勢於5時51分完全控制，未蔓延至廟宇主殿，現場亦無人員受困傷亡。」

事後盤點，此次火警僅波及部分幹部個人用品櫥櫃及供品茶糖，財產損失極輕微。林安樂主委表示，武德宮自民國69年遷至現址後，每日不間斷的人力值守，為的就是守護莊嚴道場，如今加上「AI門神」遠近監看，才能在十幾分鐘內排除危機。廟方表示，目前除針對受損辦公室進行整頓，廟方表示，目前除針對受損辦公室進行整頓，主殿參拜皆不受影響，感謝各界信眾的關心與消防英雄的辛勞。