「AI門神」立功！ 武德宮火警偵測回報 快速控制火勢

雲林縣 / 綜合報導

知名財神廟雲林北港武德宮，5日清晨發生火警，一樓的辦公室突然竄火，冒出大量濃煙，旁邊堆放金紙易燃物，導致火勢迅速蔓延，消防隊員到場，不到半小時就將火勢控制，不僅沒有人受傷，主殿更是完好無損，原來是廟方設有AI警報系統，在火勢發生前，就偵測到煙霧，警報聲驚醒夜間值班人員，即時通報把災損降到最低。

北港武德宮一樓，竄出大量濃煙不斷向外飄散，消防隊緊急到場灑水灌救，辦公室內部被燻到焦黑，還有一些要發給民眾的糖果，以及金紙和香也被燒毀，火警地點就在雲林北港武德宮，5日凌晨一樓辦公室內部，擺放充電器的位置，疑似鋰電池受熱爆炸，引發火勢。

廣告 廣告

北港分隊分隊長陳思淵說：「燃燒的地方就局限在員工的辦公室，就局限在一樓，二樓的部分所幸也沒有延燒，有成功阻隔延燒。」消防隊員不到半小時就將火勢控制，不僅沒有人受傷，主殿更是完好無損，最大功臣就是它，廟門上方好幾處都裝有煙霧偵測，在火勢發生前，AI偵測快速訊息回報，讓廟方值班人員，第一時間通報消防。

北港武德宮秘書長蘇建華說：「好險有AI門神，幫我們守護住，所以我們可以趕快第一時間在裡面，麻煩消防單位出動幫我們滅火。」北港武德宮是全台知名的財神大廟，其中虎爺，因為求財靈驗，外型可愛而聞名，推出不少開運小物，像是黑虎存錢筒，手拿葫蘆象徵財庫，受到信眾歡迎，這次火警沒有延燒，除了神明保佑，也多虧AI科技，把災損降到最低。

原始連結







更多華視新聞報導

財神廟埕冒火.濃煙竄天 廟方：陣頭放太多鞭炮

AI電力需求高！中推出核電新技術 稱較傳統安全

北市光復南路大樓火警！ 女屋主.男友亡 兒外出逃劫

