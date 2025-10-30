AI開始取代人力了 美國白領成海嘯第一排 10月數萬人失業
成長顧問公司SBI的執行長霍夫曼表示，旗下軟體開發部門裁員80%，因為AI可以編寫自己的Python程式碼。(圖片來源/Figure頻道)
美國排名前幾大的企業雇主亞馬遜本周向辦公室的白領文書職員發出一條新訊息：不需要幫手，這傳遞一個重大警訊:美國數萬白領工作逐漸消失。
《華爾街日報》報導指出，亞馬遜本周宣布，全球將大裁3萬白領員工，第一階段先裁減1.4萬個公司職位，最終裁減多達10%的白領員工。
聯合包裹服務公司（UPS）周二表示，過去22個月，其管理層級員工人數已減少約1.4萬個，幾天前，零售商塔吉特（Target）宣布將裁減1,800個公司職位。
大公司的白領大裁員潮來襲
10月初，包括電動汽車商Rivian、Molson Coors、Molson Coors TAP、Booz Allen Hamilton和通用汽車在內，多家美國公司的白領員工收到解僱通知，或者即將被解僱。總共加起來，美國數萬計的白領失業了，白領待業人員身處停滯不前的就業市場，似乎沒有他們的容身之處。
周二凌晨5:30，凱莉.威廉森（Kelly Williamson）醒來後收到一條亞馬遜旗下全食超市（Whole Foods Market）的令人震驚短信，敦促她查看電子郵件。
簡訊內容是：「盡快查核，今天請回家休息。」 威廉森在資產保護團隊的職位即將被取消。這位德州奧斯汀出生的55歲女性門禁卡和筆電已被停用。她被要求在90天內找其他工作，原本放公司的個人物品正在郵寄給她。
亞馬遜向全食超市員工發送一條訊息，指示他們查看「與自身職位相關的」電子郵件，並請回家休息。
美國就業市場正在形成更精簡的新常態。大型企業雇主在「揮刀」裁員，特別是大幅削減白領職位，因此，原本指望高薪辦公室工作來養家糊口、存退休金的經驗豐富員工和應屆畢業生就業機會減少。
企業擁抱AI功能，文書職員最先遭殃
在這波白領裁員潮背後，部分原因是企業擁抱AI功能。高階主管寄望AI承擔更多原本由高薪白領承擔的工作。投資人也敦促高階主管在員工人數減少的情況下提高工作效率，其他造成招募新人速度放緩的因素還包括政治不確定性和成本上升。
總而言之，這些因素正在重塑美國辦公室工作的面貌，使得留任的經理人需要管理的員工更多，與員工溝通的時間卻更少；而幸運保住工作的員工背負更繁重的工作。
一連串的重組讓經理人和員工都感到不安，也縮減求職者的選擇。今年，《華爾街日報》全美民調顯示，只有20%的受訪美國人表示，他們非常或極度有信心找到好工作，這種比例低於過去幾年的水準。
另一方面，一線藍領或專業技術人員的就業機會正在增加。一些公司表示，貿易、醫療保健、飯店和建築業出現缺工的狀況，同時暫停招聘顧問和管理人員，零售和財務部門裁員，並部署AI來處理會計和監控防範詐欺的工作。
貿易、醫療保健、飯店和建築業仍缺工
33歲的克里斯·里德從事的科技產品銷售工作已經十多年了，不幸的是，一年前被解僱。他花了10個月找到現在賣豐田汽車的工作。
里德要養活三個孩子，分別10歲、8歲和6歲，他的妻子是一位全職媽媽，同時也是學生。
「在科技業，我資歷夠，經驗也豐富，但我一份科技業工作都沒找到。」里德說。
他說，被裁員後，他投遞超過1,000份履歷。為了維持生計，支付食物、汽油、水電費和兩輛車的車貸，里德說他清空自己401(k)退休金帳戶的存款，還賣掉股票、加密貨幣以及他和兒子一起收集的寶可夢卡牌。他說，由於無力償還房貸，他的房子被銀行收回了。
今年夏天，一位朋友向他推薦豐田汽車經銷店的工作。他每天上班，通勤兩小時甚至更久，經常從早上8:30的店面開門一直忙到晚上9點的店面關門，他正在考慮是否要在休息日開車上班。
昔日穩定的白領現在卻像定時炸彈
這些被裁員的白領職缺是許多美國勞工夢寐以求的職位。他們不惜砸重金攻讀大學、碩士、博士文憑，只為獲得面試機會，最後找到人力資源經理、中級工程師等舒適的工作。
如今，曾經穩定的白領工作卻像一顆定時炸彈，原本一步步晉升的員工現在卻等待視訊通話，宣布他們在公司的最後一天。聯準會(Fed)費城分行的經濟學家發現，高薪且需要大學文憑的工作比其他職位更容易受到AI的衝擊。
即使美國經濟成長，美股頻創新高，但是企業徵才活動已經放緩，經濟學家預計今年秋季就業成長將進一步放緩。在這種環境下，企業變得更加挑剔，經驗豐富的白領和正在尋找第一份工作的應屆大學畢業生都遭遇找工作的困難。
SBI的軟體開發團隊裁編80%
經營人力仲介公司Gobu Associates的圖格表示，過去一年裡，他發現40歲左右的求職者人數激增。「他們告訴我，他們跟不上技術發展的步伐，科技發展速度已經超過他們的技能水準。」圖格說。
成長顧問公司SBI的執行長霍夫曼表示:「過去六個月裡，他已將軟體開發團隊裁編80%，但生產力大幅提升。我們安排專人管理負責編碼的代理集群，我們的AI可以編寫自己的Python程式碼。」
霍夫曼表示，投資人正向企業施壓，要求精簡運營，並尋求高達30%的裁員幅度。他建議高階主管捫心自問，他們是否能夠做到這一點，以及這樣做是否正確。
周一，線上學習公司Chegg宣布將在全球裁員388人，約佔員工總數的45%，原因是該公司正在轉型，採用AI模型自動回答學生的問題。
