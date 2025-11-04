電腦王阿達

AI防詐時代來臨：趨勢科技以「AI防詐達人」打造全民防護網

電腦王阿達

隨著人工智慧（AI）技術蓬勃發展，詐騙手法也進化得更加精密多變。電話、簡訊、社群平台早已成為詐騙集團的主戰場，而語音仿冒、影像偽造等新興詐術更讓真假難辨。根據趨勢科技最新觀察，2025年電話詐騙主流將轉向「假冒政府與公部門」的話術攻勢，詐騙風險持續升溫。為了協助民眾降低受害機率，全球網路資安解決方案領導廠商：趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704），宣布旗下「AI防詐達人」應用程式即日起免費開放三大核心功能，協助全民強化防詐意識與行動力。

廣告

AI 生成技術的普及，使語音合成與影像偽造不再是技術門檻高昂的領域。從「Deepfake 臉替技術」到「AI語音模仿」，詐騙集團如今能輕易偽造親友、客服或政府人員的聲音與影像，讓民眾在短時間內難以判斷真偽。趨勢科技調查指出，台灣有高達 72% 的民眾擔心未來三年內語音詐騙將明顯增加。

趨勢科技指出，傳統詐騙多以「假冒親友借款」或「偽裝客服」為主，但隨著社會警覺意識提高，詐騙話術也隨之升級。新一波詐術更加縝密、仿真度更高，並利用 AI 技術加強「可信度包裝」，讓受害者一步步陷入圈套。從語音模擬到身份冒充，AI 詐騙正以前所未有的速度滲透日常生活。

假冒公部門成詐騙新潮流：四大詐術全面剖析

趨勢科技根據近期案例整理出 2025 年電話詐騙的主流樣態，顯示詐騙集團正以「假冒政府、公務單位」為主軸展開新一輪攻勢，透過官方話術與精準個資，製造逼真情境以誘騙受害者上鉤。

一、假冒電信客服：以個資換取信任

詐騙者冒充電信客服人員，開場便能準確說出被害人的姓名、生日等個資，博取信任後聲稱「您的門號遭人冒用發送詐騙簡訊」。接著，他們會以「協助報案」或「解除異常使用」為由，引導受害人提供銀行帳號、網銀資訊等敏感資料，最終竊取財產。這類詐術常利用民眾對電信公司的信任心理，使人難以察覺其真偽。

二、假冒戶政或地政機關：個資外洩的陷阱話術

另一類詐騙則以「戶政業務申辦確認」或「戶籍謄本寄送通知」為由，假扮政府單位來電。詐騙者利用自動語音或真人對話，營造高度正式的行政語境，使受害者誤以為正在與官方人員通話。當受害人依指示操作或提供資料後，個資即遭竊取，甚至引發後續金融損失。

三、假冒檢警單位：以「偵查不公開」製造恐懼與孤立

這是最具心理操控性的詐術之一。詐騙者以檢警身份來電，指控受害者涉嫌洗錢或金融犯罪，並以「協助偵查」為名要求匯款保證金。同時，他們刻意強調「偵查不公開」，要求受害人不得告訴他人，藉由恐懼與孤立心理讓受害者一步步失去判斷力。此類詐術過去屢見不鮮，但如今在 AI 技術加持下，語音、音調、背景音等皆能模擬出真實公部門通話效果，更加難防。

四、「響一聲」電話陷阱：看似無害的蒐資行為

「響一聲就掛斷」的電話看似無關痛癢，實際上卻是詐騙集團測試門號有效性、蒐集語音樣本的手段。趨勢科技提醒，這類來電背後潛藏風險，建議民眾謹記「不接通、不回撥、不出聲」三不原則，以免成為下一個受害者。

「AI防詐達人」全面升級：免費三大功能助民眾強化防線

為了協助全民抵禦詐騙攻勢，趨勢科技宣布即日起「AI防詐達人」App 免費開放三大核心功能——來電顯示、來電阻擋與手動搜尋電話，讓用戶零成本強化防護力。

1. 來電顯示：智慧辨識即時預警

當陌生號碼來電時，AI防詐達人能即時判斷其屬性，是否為詐騙、廣告、國際或未知電話，並在螢幕上顯示「疑似詐騙或騷擾電話」警示，讓使用者在接聽前即可預知風險，減少誤接風險。

2. 來電阻擋：自動防堵可疑號碼

使用者可設定自動阻擋可疑或未知來電，防止詐騙、騷擾與國際電話侵擾（註：該功能目前僅支援 Android 版本）。透過 AI 模型與趨勢科技全球詐騙資料庫比對，系統能即時封鎖高風險來電來源。

3. 手動搜尋電話：快速查證陌生號碼

若使用者在簡訊或網頁中遇見陌生電話，可手動輸入號碼進行查詢（註：此功能僅支援 iOS 版本）。AI防詐達人會自動比對該號碼是否列入詐騙或騷擾黑名單，讓民眾能在撥出或回撥前先行驗證。

趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，詐騙分子經常利用民眾對政府或企業的信任心理，以假亂真地進行詐騙。面對語音詐騙與 AI 偽造技術的蔓延，使用專業防詐工具已成為維護數位生活安全的關鍵。「我們希望透過免費開放的來電防護功能，結合全球詐騙資料庫與在地使用者回報機制，讓全民都能零門檻體驗 AI 防詐科技，守護自己與家人的安全。」

趨勢科技強調，唯有「公私協力」與「全民參與」，才能建立滴水不漏的防護網絡。除免費功能外，AI防詐達人付費版亦提供更進階的多層防護機制，包括：

  • 詐騙查證系統：即時驗證可疑訊息來源。

  • 簡訊過濾功能：自動識別並封鎖詐騙簡訊。

  • AI換臉詐騙偵測：辨識深偽影像與語音。

  • 詐騙預警雷達：主動監控可疑通訊模式，提前發出警報。

這些功能透過 AI 模型與雲端資料分析協作，能在詐騙行為發生前即進行預警，降低金錢與個資損失風險。

趨勢科技表示，未來將持續優化 AI 防詐達人的技術基礎，推動更完善的「AI防詐生態系統」，以軟體、教育與社群三方協作模式，讓防詐成為全民習慣的一部分。除了持續更新詐騙資料庫外，公司也計畫擴展與政府及民間單位的合作，建立資訊共享平台，共同應對跨國詐騙組織的威脅。

在 AI 驅動的詐騙時代，防禦的關鍵不僅是技術領先，更是普及與信任。趨勢科技以實際行動展現企業社會責任，讓科技回歸保護人本的初衷，也為全民數位安全建立新典範。

附註：

根據趨勢科技調查，台灣共計 1,076 名成年人中，有 775 位（約佔 72%）認為未來三年內語音詐騙事件將更頻繁發生。

AI防詐達人「阻擋國際電話」功能目前僅支援 Android 版本。

AI防詐達人「手動搜尋電話」功能目前僅支援 iOS 版本。

其他人也在看

快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境

快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境

出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung

健康2.0 ・ 18 小時前
千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道

千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道

現代USB孔已是許多電子產品不可或缺的設計，隨著技術演進，USB孔不僅能連結耳機、無線滑鼠或鍵盤等設備、進行超高速資料傳輸，還能提供高功率電力輸出。不過，雖然USB孔看似萬能，但有些東西絕對不要插進電腦或筆電的USB孔中，否則可能會造成裝置損壞，甚至嚴重的資安風險，科技媒體《BGR》也未眾人整理出以下幾項使用USB的注意事項，更建議民眾應購買知名品牌、具信譽的USB產品，以免因小失大。

鏡報 ・ 1 天前
「4G吃到飽」恐被下架　王鴻薇警告NCC了

「4G吃到飽」恐被下架　王鴻薇警告NCC了

[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
北捷搭車iPhone掃碼即可進站　悠遊卡推6種乘車支付方式

北捷搭車iPhone掃碼即可進站　悠遊卡推6種乘車支付方式

北捷閘門更新工程今年10月終於完成，明年1月將開放QR Code掃碼乘車服務，若測試順利也將在7月全面開放銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。悠遊卡公司說明，未來將提供6種乘車支付方式讓通勤族選擇。

鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
iOS 26.1 終於登場！10 分鐘帶你快速看懂 Apple Intelligence 支援繁體中文能幹麼？

iOS 26.1 終於登場！10 分鐘帶你快速看懂 Apple Intelligence 支援繁體中文能幹麼？

【APPLEFANS 蘋果迷報導】 每次講到 iOS 更新，大家一定都會問：「這次有什麼不一樣？到底值不值得升級？」 但是，我可以很篤定地告訴你，這次 iOS 26.1，只

蘋果迷 ・ 15 小時前
千呼萬喚始出來！ Apple Intelligence繁體中文版今正式推出

千呼萬喚始出來！ Apple Intelligence繁體中文版今正式推出

美商蘋果今日（11/4）宣布，Apple Intelligence 向全球更多使用者開放，新增支援包含繁體中文在內的八種語言。Apple Intelligence 提供深度整合的 AI 功能，例如「即時翻譯」、視覺智慧、「書寫工具」、影像生成工具、「照片」中的「清除」功能等，橫跨 iPhone、iPad 和 Mac，可依使用者需要隨處取用。

太報 ・ 15 小時前
4G吃到飽恐聯合壟斷下架　王鴻薇憂：全台1700萬用戶被迫提高成本

4G吃到飽恐聯合壟斷下架　王鴻薇憂：全台1700萬用戶被迫提高成本

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，逐步邁向 5G 時代，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日表示，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能...

匯流新聞網 ・ 1 天前
倒數計時！「3類人」無法使用LINE　這幾款iPhone遭淘汰

倒數計時！「3類人」無法使用LINE　這幾款iPhone遭淘汰

隨著科技快速發展、資訊傳遞越來越便捷，手機與LINE早已成為現代人生活中不可或缺的工具。根據統計，全台LINE用戶已超過2200萬人。不過，LINE官方近日公告，自11月4日起將停止支援LINE應用程式13.20.0以下版本，這代表部分舊型手機、作業系統版本過低的使用者，以及Apple Watch版本過舊的用戶，將無法再使用LINE的訊息與通話功能。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4G吃到飽漸退場 王鴻薇籲NCC注意不合理壟斷下架

4G吃到飽漸退場 王鴻薇籲NCC注意不合理壟斷下架

[Newtalk新聞] 遠傳電信、台灣大哥大今年９月相繼停售經銷門市的4G 資費方案，外界預期，外界預估，中華電信也可能跟進。國民黨立委王鴻薇今（3日）提醒，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。 王鴻微表示，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。 王鴻薇表示，細究消費者不升級原因，根據NCC調查指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」，可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。 王鴻薇表示，以目前資費來看，各大電信號稱

新頭殼 ・ 1 天前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線

今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線

在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。

Yahoo Tech ・ 1 天前
又將有「雙颱」現蹤！　鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞

又將有「雙颱」現蹤！　鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞

更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 6 小時前
中華電信取得SES中軌衛星許可 高中低軌衛星完整布局

中華電信取得SES中軌衛星許可 高中低軌衛星完整布局

中華電信今日宣布，通過主管機關審驗程序，正式取得SES O3b中軌衛星固定通信商用營運許可，成為國內首家涵蓋高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者。中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，繼今年6月成功取得OneWeb低軌衛星商用許可後，中華電信順利接續完成SE

自由時報 ・ 1 天前
你真的會相信機器人來照顧你的晚年生活嗎？

你真的會相信機器人來照顧你的晚年生活嗎？

這聽起來像是科幻電影裡的情節，但一些科學家認為，這項新技術可以幫助緩解英國醫療體系的壓力。

BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
Apple Intelligence繁體中文登場！「5大功能」果粉必學

Apple Intelligence繁體中文登場！「5大功能」果粉必學

蘋果於9月推出iOS 26後，今（4）日首度亮相iOS 26.1、iPadOS 26.1及macOS Tahoe 26.1等系統更新，此次最大更新亮點就是支援 Apple Intelligence 繁體中文版，而身為果粉的你，有「5大功能」一定要知道！

鏡報 ・ 16 小時前

18歲大學生當執行長　靠AI APP人生提前起飛

18歲就開著超跑住著豪宅，全靠高中時期就寫程式設計的APP爆紅，成為新創科技執行長。現在正在在邁阿密唸大學，認識很多很多像他一樣的年輕科技新貴，用不同的方式享受大學生活。這波AI熱潮，也讓很多年輕人看到人生更多的可能性。

TVBS新聞網 ・ 1 天前
AirPods Pro 3 爆災情？用戶抱怨降噪和通透模式，耳機會出現白噪聲

AirPods Pro 3 爆災情？用戶抱怨降噪和通透模式，耳機會出現白噪聲

蘋果在 2025 年秋季推出 AirPods Pro 3 耳機，新機最受矚目的功能是搭載升級版 ANC 主動降噪技術。但是在 AirPods Pro 3 上市之

三嘻行動哇 ・ 1 天前
Apple 三產品傳 2026 年起改用 OLED 螢幕，但 iPad mini 可能會漲價

Apple 三產品傳 2026 年起改用 OLED 螢幕，但 iPad mini 可能會漲價

繼 iPhone、Apple Watch 與 iPad Pro 導入 OLED 顯示技術之後，有不少傳聞稱蘋果打算讓其他產品線也導入 OLED 螢幕。根據《彭博社》科技記者 M

三嘻行動哇 ・ 1 天前
終身免費 AI 轉錄！HiDock P1 錄音神器：隨身可帶、支援藍牙耳機收音，會議、LINE全部都能錄

終身免費 AI 轉錄！HiDock P1 錄音神器：隨身可帶、支援藍牙耳機收音，會議、LINE全部都能錄

世面上 AI 錄音設備如同雨後春筍般多，不過它們使用錄音轉錄文字時大都需要另外收費，而號稱免費的產品品質通常不太 OK，而 HiDock P1 首創 BlueCatch 技術

電腦王阿達 ・ 1 天前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSI

Qooah ・ 23 小時前
好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享

好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享

vivo X200 FE 配備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，提供「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光

3C 部落客林小旭 ・ 4 小時前