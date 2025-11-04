AI防詐時代來臨：趨勢科技以「AI防詐達人」打造全民防護網
隨著人工智慧（AI）技術蓬勃發展，詐騙手法也進化得更加精密多變。電話、簡訊、社群平台早已成為詐騙集團的主戰場，而語音仿冒、影像偽造等新興詐術更讓真假難辨。根據趨勢科技最新觀察，2025年電話詐騙主流將轉向「假冒政府與公部門」的話術攻勢，詐騙風險持續升溫。為了協助民眾降低受害機率，全球網路資安解決方案領導廠商：趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704），宣布旗下「AI防詐達人」應用程式即日起免費開放三大核心功能，協助全民強化防詐意識與行動力。
AI 生成技術的普及，使語音合成與影像偽造不再是技術門檻高昂的領域。從「Deepfake 臉替技術」到「AI語音模仿」，詐騙集團如今能輕易偽造親友、客服或政府人員的聲音與影像，讓民眾在短時間內難以判斷真偽。趨勢科技調查指出，台灣有高達 72% 的民眾擔心未來三年內語音詐騙將明顯增加。
趨勢科技指出，傳統詐騙多以「假冒親友借款」或「偽裝客服」為主，但隨著社會警覺意識提高，詐騙話術也隨之升級。新一波詐術更加縝密、仿真度更高，並利用 AI 技術加強「可信度包裝」，讓受害者一步步陷入圈套。從語音模擬到身份冒充，AI 詐騙正以前所未有的速度滲透日常生活。
假冒公部門成詐騙新潮流：四大詐術全面剖析
趨勢科技根據近期案例整理出 2025 年電話詐騙的主流樣態，顯示詐騙集團正以「假冒政府、公務單位」為主軸展開新一輪攻勢，透過官方話術與精準個資，製造逼真情境以誘騙受害者上鉤。
一、假冒電信客服：以個資換取信任
詐騙者冒充電信客服人員，開場便能準確說出被害人的姓名、生日等個資，博取信任後聲稱「您的門號遭人冒用發送詐騙簡訊」。接著，他們會以「協助報案」或「解除異常使用」為由，引導受害人提供銀行帳號、網銀資訊等敏感資料，最終竊取財產。這類詐術常利用民眾對電信公司的信任心理，使人難以察覺其真偽。
二、假冒戶政或地政機關：個資外洩的陷阱話術
另一類詐騙則以「戶政業務申辦確認」或「戶籍謄本寄送通知」為由，假扮政府單位來電。詐騙者利用自動語音或真人對話，營造高度正式的行政語境，使受害者誤以為正在與官方人員通話。當受害人依指示操作或提供資料後，個資即遭竊取，甚至引發後續金融損失。
三、假冒檢警單位：以「偵查不公開」製造恐懼與孤立
這是最具心理操控性的詐術之一。詐騙者以檢警身份來電，指控受害者涉嫌洗錢或金融犯罪，並以「協助偵查」為名要求匯款保證金。同時，他們刻意強調「偵查不公開」，要求受害人不得告訴他人，藉由恐懼與孤立心理讓受害者一步步失去判斷力。此類詐術過去屢見不鮮，但如今在 AI 技術加持下，語音、音調、背景音等皆能模擬出真實公部門通話效果，更加難防。
四、「響一聲」電話陷阱：看似無害的蒐資行為
「響一聲就掛斷」的電話看似無關痛癢，實際上卻是詐騙集團測試門號有效性、蒐集語音樣本的手段。趨勢科技提醒，這類來電背後潛藏風險，建議民眾謹記「不接通、不回撥、不出聲」三不原則，以免成為下一個受害者。
「AI防詐達人」全面升級：免費三大功能助民眾強化防線
為了協助全民抵禦詐騙攻勢，趨勢科技宣布即日起「AI防詐達人」App 免費開放三大核心功能——來電顯示、來電阻擋與手動搜尋電話，讓用戶零成本強化防護力。
1. 來電顯示：智慧辨識即時預警
當陌生號碼來電時，AI防詐達人能即時判斷其屬性，是否為詐騙、廣告、國際或未知電話，並在螢幕上顯示「疑似詐騙或騷擾電話」警示，讓使用者在接聽前即可預知風險，減少誤接風險。
2. 來電阻擋：自動防堵可疑號碼
使用者可設定自動阻擋可疑或未知來電，防止詐騙、騷擾與國際電話侵擾（註：該功能目前僅支援 Android 版本）。透過 AI 模型與趨勢科技全球詐騙資料庫比對，系統能即時封鎖高風險來電來源。
3. 手動搜尋電話：快速查證陌生號碼
若使用者在簡訊或網頁中遇見陌生電話，可手動輸入號碼進行查詢（註：此功能僅支援 iOS 版本）。AI防詐達人會自動比對該號碼是否列入詐騙或騷擾黑名單，讓民眾能在撥出或回撥前先行驗證。
趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，詐騙分子經常利用民眾對政府或企業的信任心理，以假亂真地進行詐騙。面對語音詐騙與 AI 偽造技術的蔓延，使用專業防詐工具已成為維護數位生活安全的關鍵。「我們希望透過免費開放的來電防護功能，結合全球詐騙資料庫與在地使用者回報機制，讓全民都能零門檻體驗 AI 防詐科技，守護自己與家人的安全。」
趨勢科技強調，唯有「公私協力」與「全民參與」，才能建立滴水不漏的防護網絡。除免費功能外，AI防詐達人付費版亦提供更進階的多層防護機制，包括：
詐騙查證系統：即時驗證可疑訊息來源。
簡訊過濾功能：自動識別並封鎖詐騙簡訊。
AI換臉詐騙偵測：辨識深偽影像與語音。
詐騙預警雷達：主動監控可疑通訊模式，提前發出警報。
這些功能透過 AI 模型與雲端資料分析協作，能在詐騙行為發生前即進行預警，降低金錢與個資損失風險。
趨勢科技表示，未來將持續優化 AI 防詐達人的技術基礎，推動更完善的「AI防詐生態系統」，以軟體、教育與社群三方協作模式，讓防詐成為全民習慣的一部分。除了持續更新詐騙資料庫外，公司也計畫擴展與政府及民間單位的合作，建立資訊共享平台，共同應對跨國詐騙組織的威脅。
在 AI 驅動的詐騙時代，防禦的關鍵不僅是技術領先，更是普及與信任。趨勢科技以實際行動展現企業社會責任，讓科技回歸保護人本的初衷，也為全民數位安全建立新典範。
附註：
根據趨勢科技調查，台灣共計 1,076 名成年人中，有 775 位（約佔 72%）認為未來三年內語音詐騙事件將更頻繁發生。
AI防詐達人「阻擋國際電話」功能目前僅支援 Android 版本。
AI防詐達人「手動搜尋電話」功能目前僅支援 iOS 版本。
