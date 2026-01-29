AI防颱小達人 花蓮卓清國小寒假資訊營

學童任務挑戰

讓偏鄉學童認識科技，花蓮縣立卓清國小舉辦為期兩天的「AI防颱小達人-寒假資訊營」，將科技教育與防災教育結合，讓學童學習更有感。



在花蓮縣教育網路中心科技創客組南區組長呂奎漢老師的引導下，小朋友學習程式設計、AI應用、機器人實作等，小朋友雖然遭遇多次失敗，卻都沒有放棄，終於完成作品。校長劉千瑜就說，科技，對學生的吸引力真的很大！



讓課程與生活更貼近，營隊還設計「防颱任務大挑戰」，學生必須瞭解防颱準備時應注意的事項，再透過機械手臂實務應用，完成任務，寓教於樂，讓小朋友們學習更有興趣。劉校長表示，未來會持續推動，讓孩子們對於AI應用有更多的認識。