AI陳志明醫師涉詐欺 衛福部：將追查帳號持有者開罰

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）AI「陳志明醫師」散布不實訊息亂象，衛福部今天強調，此案已通報數發部，並確認涉及詐欺等違法行為，除移除下架相關資訊，地方衛生局將追查背後帳號持有者依法開罰。

YouTube頻道「陳志明醫師」擁2.31萬名訂閱者，最高流量有15萬觀看次數，但這個頻道所釋出醫療相關影片，散布糖尿病等不實訊息，被事實查核中心揭開真相，且北榮或台大均表示查無此人。

衛福部昨天指出，釐清幕後製作者是否具醫師身分是保障民眾關鍵，將儘速確認醫師法是否適用虛擬醫師，研擬頻道設置合法醫師身分揭露機制。

「打詐是政府的重要任務」，衛福部醫事司副司長劉玉菁今天解釋，數發部設有「網路詐騙通報查詢網」，民眾若從各個不同管道遇到詐騙問題，都可在查詢網上通報。

劉玉菁說，接獲通報後，數發部會依據案件樣態，分配給主管機關判定是否屬於詐欺問題的狀況；確認有詐欺情況者，則回報給數發部，並由數發部溝通資料下架事宜。

針對近期「AI」醫師一案，劉玉菁強調，案件已通報數發部，且確認涉及違反「詐欺犯罪危害防制條例」33條，有假的、詐欺成分存在，因此希望移除、下架資訊。

劉玉菁也提到，「醫師法」規範，未具有醫師資格者，不得宣稱自己是醫師，因此衛福部希望找出此帳號持有者，並採取處罰作為，後續將由地方衛生局進一步處理。（編輯：陳仁華）1141230