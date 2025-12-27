AI集團股市值大躍升 台積電今年來增11.3兆稱冠

台股今年上演先蹲後跳的驚驚漲戲碼，加權指數26日攻上28,556點歷史高點，搭上人工智慧（AI）多頭順風車的集團股市值更是大進補，台積電（2330）飆增11.3兆元居冠，台達電集團增1.3兆元居次，台塑集團否極泰來，回升9,852億元。

各產業營運表現明顯分化，呈現「只有AI好、其餘都不好」局面，反映在股價及市值方面，與AI高度關聯的晶圓代工先進製程、記憶體、封裝測試、伺服器組裝代工、電源供應器、散熱、印刷電路板、光通訊等電子次族群，堪稱是今年最大贏家。

以集團股來看，統計至26日，今年來市值增加前五大，依序為台積電、台達電、台塑、鴻海、緯創資通，增額為11.3兆元、1.3兆元、9,852.6億元、5,938.7億元、4,595.6億元，除基期偏低的台塑集團明顯回神外，其餘都是近幾年熟面孔。

台積電先進製程稱霸全球，遙遙領先南韓三星、英特爾等競爭對手，拜輝達、蘋果、聯發科、博通等客戶積極下單，今年股價漲40.4%至1,510元，市值攀升至39.1兆元，加上旗下創意亦進帳1,011.7億元，集團市值飆高逾11.3兆元，蟬聯冠軍寶座。

電源大廠台達電隨AI伺服器功耗邁入百萬瓦（MW）級時代，全球供應鏈從過去模組化設計全面轉向高壓直流架構，掀起資料中心的「電力重構」浪潮，今年股價最高漲破千元，加計旗下晶睿後，集團市值大增1.3兆元。

台塑集團歷經過去幾年低潮後，今年旗下DRAM廠南亞科因AI伺服器需求龐大排擠效應，股價大漲546.1%成為盤面大飆股。

