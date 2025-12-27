AI雙雄黃仁勳、蘇姿丰領軍CES 2026 台灣「硬體軍火庫」4大廠成最大贏家

全球科技產業的年度盛事「2026 美國消費性電子展」（CES 2026）將於美西時間2026年1月6日至9日在拉斯維加斯登場。本屆展會焦點鎖定在開展前一天1月5日，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與超微（AMD）執行長蘇姿丰將先後發表專題演講，這場「AI天王與天后」的世紀對決，不僅被視為2026年AI市場的第一聲號角，更將牽動台積電、鴻海、廣達、緯創等台灣供應鏈的新一波多頭行情。

黃仁勳搶先開講 揭示「代理 AI」嶄新藍圖

黃仁勳將於美西時間2026年1月5日下午 1 時率先登場。雖然這並非CES的官方開幕演講，但憑藉輝達在AI領域的統治地位，這場預計90分鐘的媒體專場發布會已成為全球關注的重頭戲。

輝達透露，黃仁勳將暢談AI未來發展趨勢，並展示輝達如何與合作夥伴共同打造生態系，將突破性技術落實於各行各業。業界預期，黃仁勳將超越去年提出的「實體 AI」（Physical AI）概念，進一步擘畫「代理 AI」（Agentic AI）的具體藍圖，讓 AI 具備獨立決策與採取行動的能力。

此外，市場高度聚焦輝達是否會釋出旗下Rubin平台的最新進度，以及NVLink生態系與ASIC（特殊應用積體電路）生態系的合作進展，這將是推動光通訊元件規格升級的關鍵推手。

蘇姿丰擔綱開幕主秀 Zen 6架構強勢挑戰英特爾

緊接著黃仁勳之後，超微執行長蘇姿丰將擔任CES 2026的官方開幕主題演講嘉賓，於同日晚間登台。蘇姿丰將以「高效能運算與AI」為題，展示超微跨運算堆疊的技術突破。

法人圈預測，蘇姿丰將藉此國際舞台釋出MI400系列AI加速器的最新訊息，並正式揭露新一代Zen 6架構及AI PC（人工智慧個人電腦）平台產品線。據悉，Zen 6架構採用台積電2奈米製程打造，其運算快取速度較前代翻倍，被視為是超微持續進攻英特爾（Intel）個人電腦市場的殺手級產品。同時，超微也可能展示新的Ryzen 7 9850X3D晶片與FSR Redstone AI升頻技術，展現與輝達分庭抗禮的決心。

英特爾、高通加入 AI PC 戰局

除了黃仁勳與蘇姿丰的頂尖對決，其他晶片大廠亦不遑多讓。英特爾將照例於CES舉行專題演說，預計正式發布代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器。這是英特爾首次公布以自家18A晶圓製程打造的新品，號稱效能較前代提升50％，力圖在AI PC領域扳回一城。

同時，高通（Qualcomm）也傳出，將展示針對筆記型電腦設計的Snapdragon X2 Elite與X2 Elite Premium晶片，顯示出從手機處理器跨足PC市場的強烈企圖心。隨著各大廠紛紛亮出底牌，CES 2026無疑將成為AI硬體軍備競賽的最前線。

韓系大廠助攻 實體AI走入家庭生活

在應用端方面，韓國科技巨頭也積極響應「AI Forward」（前進 AI）的展會主題。根據《韓國中央日報》報導，三星電子與 LG 電子將重點展示AI如何融入日常生活。

三星將發表業界首款搭載Google Gemini生成式AI模型的Bespoke AI冰箱，並可能推出新款球型居家機器人Ballie；LG 則將首度亮相次世代家用機器人「LG CLOiD」，具備雙臂與五指設計，能協助處理家務，展現「實體 AI」的具體應用。此外，聯想（Lenovo）執行長楊元慶也將在拉斯維加斯的新地標Sphere場館舉辦演講，展示從資料中心到邊緣裝置的混合AI願景。

台廠供應鏈受惠 硬體軍火庫蓄勢待發

綜合各方分析，在黃仁勳與蘇姿丰兩大AI領袖的推波助瀾下，CES 2026將確立AI從雲端走向邊緣（Edge AI）的趨勢。這不僅將帶動AI伺服器的持續需求，更將引爆機器人、AI電腦與智慧家電的換機潮。

對於位處硬體製造核心的台灣廠商而言，包括晶圓代工龍頭台積電，以及伺服器與終端組裝大廠鴻海、廣達、緯創等，都可望在這波新科技浪潮中，迎來新一波的成長動能。