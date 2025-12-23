AI難取代出國學習 遊留學成青年人生清單

在AI盛行的時代，不少人學語言，會透過AI工具輔助練習，不過最新調查發現，15到19歲族群中，超過六成仍選擇以「出國沉浸式」方式學語言。海外遊留學機構也觀察到，今年諮詢量明顯增加，顯示短期、彈性的學習模式，正逐漸成為趨勢。

圖／TVBS

近年出國遊、留學風氣回溫，行前說明會現場，擠滿家長與學生。對於明年寒假的遊學行程，孩子的臉上，寫滿期待。

學生：「我想要去看澳洲那邊的風景，然後還有那邊的人吧，然後呢還希望可以去學到更多。」

廣告 廣告

AI工具盛行，不少人用來練語言，但最新調查發現，15到19歲族群，超過六成選擇「出國沉浸式學習」，就連20、30多歲上班族，也開始把語言進修，納入人生規劃。只是，孩子出國，家長難免擔心。

家長：「特別擔心應該就是安全，(遊留學機構)在選擇國家上面，或是選擇當地的學校單位，我覺得是比較有規模的。」

對家長來說，「安全」仍是首要考量。如今遊留學機構的角色，也從代辦，轉為全程陪伴和帶領。

海外遊留學機構總經理Michael：「我覺得我們訴求的是『陪伴』，因為我覺得有很多，不確定性的一個情況之下出國，那我們就會陪伴在學生的旁邊，那會讓他們很安心，而且可以找得到人的方式。」

不論年齡，出國學習不只為了語言，更是一段拓展視野、累積人生經驗的關鍵選擇。

更多 TVBS 報導

ChatGPT耶誕彩蛋曝！輸入「這符號+照片」獲影片

求職市場變革！ 求職者與企業AI鬥法誰能勝出？

司機怕危險「急催乘客下車」 學生不滿怒嗆雙方爆口角

煙波飯店地下停車場淹水!30輛車全泡湯 補償現值35%車主不接受

