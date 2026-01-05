AI難取代的業務軟實力怎麼練？信義房屋祭42K月薪招募不動產實習生

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

AI時代來臨，許多觀點均認為，擁有跨領域能力、溝通技巧、團隊協作能力等「軟實力」，將成為職場最核心的技能，也是最強競爭力；而房仲工作所需的業務力，恰巧就具備這些多元面向。想在大學畢業前提前掌握「業務力」嗎？信義房屋「不動產業務實習計畫」邁入第十年，鎖定招募大專院校大四學生，祭出前半年最高月薪42K及享有正職福利、畢業後順利轉正加碼最高48K獎學金，更打造「陪跑式」培養計畫，在實習必經的探索、實戰、蛻變三階段，都提供紮實資源，讓實習學子能無後顧之憂挑戰自我！

信義房屋「不動產業務實習計畫」將為期半年的實習計畫，分為各兩個月的「新人期」、「成長期」與「收穫期」，提供每階段各具亮點的資源與支持，協助大四學子畢業前就能養成即戰力。

在「新人期」，信義房屋以業界頂規師資，提供線上線下的課程與實務體驗，超過100小時課程橫跨房產稅務法規、租賃服務、契據管理等領域，同時，也實際將所學應用在分店日常工作中，以「虛實整合」模式紮實累積不動產知識與業務所需能力。

當不動產業務實習生已累積一定的專業知能，此時，信義房屋「手心向下、正向思考」的團隊氛圍，更是許多實習生回饋成為「成長期」持續學習的關鍵動能，不少回饋都分享到「好的環境，會讓人變得勇敢！」。此外，信義房屋長年推動「師徒制」，針對不動產實習生更有專屬機制，特別挑選合適的分店店長及師父帶領，今年更首度加入人資夥伴作為職涯導師，在業務、職涯領域都提供多面向的陪伴與關心。

最後兩個月「收穫期」，不少不動產業務實習生已能獨當一面，其中不乏高總價產品歷練甚至成交。永康店張博論曾分享，不同於許多實習最後常淪為打雜工讀生，信義房屋卻是給足舞台，他在實習期間成交6位客戶，其中甚至包括土地出售案件，當時，在師父、永康勝利店專案經理葉芷寧陪同下完成洽談順利成交，兼顧學習成效與服務品質，也讓客戶十分安心；古亭店劉宇軒也說，店長、學長姊都經常帶著他參與帶看與洽談過程，也很願意與他討論不同的案例，「做中學」讓他成長快速，不因服務範圍在台北市蛋黃區就比較難上手。

信義房屋表示，2026年不動產業務實習計畫招募已經啟動，實習期間為2026年2月24日至8月31日，歡迎全台大專院校大四學生於1月25日前投遞履歷，為畢業後的求職路搶先布局。今年除了不動產業務實習，還新增不需要背負業績壓力的業務助理實習，以及行政職務的秘書實習，實習月薪分別為32K~38K。計畫詳情均可上信義企業集團人才招募網站或信義房屋人才招募粉絲團查詢。

