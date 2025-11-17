[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

社群平台近期掀起「AI 雪景三宮格」熱潮，以雪地意境搭配極短語錄的貼文迅速受到關注。苗栗縣政府消防局第五救災救護大隊運用這股風潮，推出山域安全主題三宮格圖片，希望以更貼近大眾的方式傳遞冬季登山安全觀念。

AI雪景三宮格成宣導新利器 苗栗消防籲登山做好寒冬準備。（圖／翻攝苗栗縣政府官網）

入冬後受東北季風影響，高山地區氣溫明顯下降，並常伴隨強風、霧氣或降雪，天候變化快速。若在風雪或低溫中仍勉強前進，容易導致失溫、迷途或受困，增加事故風險。本次製作的雪景三宮格，以「天氣變壞了，就先停下腳步吧」、「別勉強，山一直都在那裡」、「最怕的是家人等不到你」等短句，呼應冬季登山最常見的風險情境。

第五救災救護大隊強調，冬季進行登山行程時，應先確認氣象資訊、攜帶完整禦寒裝備、建立留守機制，並建議使用具備衛星通訊或定位功能的裝備，如 Garmin inReach 或個人定位發報器（PLB），以確保在天候惡化時仍能維持通訊。

苗栗縣政府消防局將持續運用多元、易吸收的方式推廣山域安全觀念，期望讓更多民眾在享受山林之美的同時，也能以更完善的準備確保平安返家。

