AI雲端全面接棒！鴻海年營收破8兆 第一季展望搶先看

AI（人工智慧）雲端需求大爆發，鴻海正式跨過關鍵里程碑，2025年全年營收首度突破8兆元，單月、單季、全年同步創高，更寫下史上首次年增金額逾1兆元的紀錄，但去年第四季基期被大幅墊高後，傳統淡季的第一季還能撐得住嗎？AI機櫃放量、雲端動能續航，鴻海第一季展望，提前揭曉。

鴻海公布2025年12月營收為8,629億元，月增2.20%、年增31.77%，刷新歷年同期新高；第四季營收達2兆6,028億元，季增26.51%、年增22.07%，同樣改寫單季紀錄；全年自結營收達8兆998億元，年增18.07%，全面站上歷史高點。

8兆營收不是終點 鴻海成長引擎換人當

這不僅超越鴻海董事長劉揚偉先前提出的「7兆元」目標，也象徵集團營運規模正式進入全新量級。

更關鍵的是，撐起這波成長的主角已明顯換人。鴻海指出，2025年第四季雲端網路產品營收首度突破1兆元，即便處於ICT（資通訊）產業傳統旺季，雲端業務營收占比仍高於消費智能產品，顯示AI與雲端需求已成為推升營收的核心引擎。

拉長至全年觀察，雲端網路產品營收占比達約4成水準，穩居集團最重要的業務支柱之一。這代表AI伺服器、雲端資料中心與高效能運算相關產品，不再只是成長選項，而是正式轉化為結構性動能，也降低鴻海對單一消費性電子產品的依賴。

高基期壓力來了 AI能否撐住鴻海第一季？

不過，第四季表現亮眼，也同步墊高了比較基期。市場人士分析，2025年第四季營收表現，無論季對季或年對年，皆達「強勁成長」，優於原先預期的「顯著成長」，使得2026年第一季在數字比較上面臨壓力。

展望第一季，鴻海指出，ICT產品進入傳統淡季，但AI機櫃出貨持續放量，將成為關鍵支撐力道。即使在高基期情況下，第一季整體季節性表現，仍有機會接近過去5年區間上緣，顯示AI雲端需求的延續性仍具相當底氣。

從產品結構來看，雲端網路產品與元件及其他產品類別，仍是第一季營運的主要動能來源；相較之下，消費智能與電腦終端產品類別，則因前期備貨與新品墊高基期，短期表現相對保守。整體產品組合，正持續朝高成長、高附加價值方向調整。

回頭檢視這次突破8兆元的里程碑，關鍵不只是規模創高，而是成長引擎的明確轉換。當AI雲端全面接棒、機櫃出貨持續放量，鴻海是否能在淡季中走出不同以往的軌跡，第一季表現，將成為市場觀察的重要指標。