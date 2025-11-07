AI雷達追蹤北極熊動態 保育組織盼減少人熊衝突

從北歐、俄羅斯、美國阿拉斯加到加拿大，北極熊離開北極海域冰原，向南遷移到陸地，甚至進入人類社區的案例越來越多，讓關切北極熊生態的科學家十分擔憂。氣候變遷造成北極海域冰原縮減，除了引發海平面上升的疑慮，也影響北極熊的生存。

PBI研究暨政策部主任約克說：「那將使得北極熊留在陸岸上更久 ，遠離牠們喜愛的食物，包括環斑海豹與髯海豹，讓北極熊長年有較差的身體狀況。而較差的身體狀況容易使母熊不孕，小熊難以存活，較老的也會早死。」

保育團體幾年前開始引進軍用等級的雷達設備，用來追蹤北極熊動態，一方面提醒附近居民小心北極熊出沒，也保護北極熊不會因為與人類衝突而有危險。數十年來，雷達科技進步神速，但原理都一樣，就是地面發射雷達波，碰到目標後反彈回來，由天線接收並交給後端的電腦。

加拿大航太博物館影片表示，「這些資料會送交電腦進行處理。從反射波的強度與所需時間，電腦就可判斷出飛機的位置。」

不過，這些高科技產品用來追蹤北極熊，問題就來了。

PBI研究暨政策部主任約克指出，「牠們（北極熊）天生就是躲避雷達的料，關鍵在於牠們的皮毛。別以為這麼大隻的動物就像硬目標（如飛機）很容易偵測，牠們厚厚的皮毛對雷達而言是軟目標。」

對此，保育團體與合作的科技業者，就把時下最流行的人工智慧，讓處理雷達資料的電腦透過機器學習，提升分辨的能力。

PBI研究暨政策部主任約克說：「它可偵測草地或海岸的任何風吹草動，所以我們還得調低其靈敏度，因為它有人工智慧的組件，我們得『教』它分辨重要與不重要的事。」

另一個問題是，觀察並追蹤北極熊的地區，氣溫動輒低到攝氏零下20、30度，一開始引進的機動雷達車有時根本動彈不得，因此這兩年改成電池動力。

北方邊疆旅行社執行長岡特表示，「這些是特別訂製的機器設備。我們發現即使在最冷的月份，氣溫攝氏零下30度，社區裡的汽柴油車根本發不動，但電動車依樣能在苔原上趴趴走。」

改用電動車的另一個好處是非常安靜。PBI指出，要接近這些野生動物，傳統的汽柴油車輛噪音往往會嚇跑北極熊，改用電動車之後這種干擾降到最低，觀察生態的工作也更加順利。