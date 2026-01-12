AI電力基建商機爆發！安葆競拍底價113.39元 12月營收9.21億創高

【記者呂承哲／台北報導】半導體與資料中心電力專家安葆（7792）配合上櫃前公開承銷，將於1月13日至15日展開競價拍賣，對外釋出2,873張，競拍底價113.39元，最高投標張數395張，暫定承銷價133.8元，1月19日開標；另將於1月16日至20日辦理公開申購，1月22日抽籤，預計1月28日掛牌。

在AI資料中心爆發與半導體海外擴產雙重動能帶動下，安葆近月營運表現強勢。2025年12月單月營收衝上9.21億元，月增176.91%，改寫公司成立以來單月新高；全年營收達59.87億元，年增30.5%，前三季EPS已達6.03元，營收與獲利同步走高，也使安葆成為電力基建概念股中的焦點標的。

隨著AI算力與晶圓廠用電密度持續攀升，對高可靠度電力系統的需求快速放大，安葆成功切入高階電力市場，其UPSSI不斷電系統營收占比已由2023年的23%提升至2025年的41%，顯示資料中心與半導體客戶對備援與穩定電力的依賴度持續加深。公司指出，目前在手訂單於2025年底再創歷史新高，營運能見度已可看到2028年。

安葆長期深耕半導體備援電力市場，市佔居於領先地位，自研PLTC不斷電負載轉移系統搭配並聯技術，可在市電與自備電源間進行無縫切換，確保關鍵製程不中斷，相關技術門檻與實績已形成競爭護城河。隨設備出貨量成長，毛利率達40%至45%的維修保養收入亦同步放大，為公司帶來長期穩定的高毛利來源。

為因應未來成長需求，安葆亦在台南規劃興建二廠，將進一步強化智慧模組產能與在地化生產能力。展望2026年，公司將持續受惠於半導體海外擴產與AI資料中心建置潮，大客戶海外新廠導入與國內電力系統汰舊換新需求並行，訂單動能清晰。隨客戶版圖擴及醫療與資料中心等多元領域，安葆正由傳統備援電力供應商，升級為主用電力與能源系統整合的關鍵夥伴，在營收創高與結構優化下，後市表現備受市場關注。

